新店青農玩有機 碧潭踩船珠蔥香

新店的碧潭水舞吸引無數遊客前往， 碧潭踩船更是大家對碧潭的印象， 來到這裡除了欣賞美景盡情遊玩之外， 也別忘了到餐廳品嘗新北珠蔥料理， 也可以帶最鮮嫩的新北有機珠蔥回家。

新店區翡翠水庫附近的生根有機農場由有機青農蔡明憲及媽媽吳美 蘭共同經營，因為位於集水區， 以有機的方式種植保留生態及乾淨的水源，84年次的青農蔡明憲因 為3年前颱風摧毀媽媽吳美蘭辛苦經營的有機農場， 於是幫忙一起清理漂流木、復原農場， 卻意外充滿成就感且對土地產生情感，決定辭去已從事3年的水電營 造工作，加入有機青農的行列，在農場打拼。 目前農場主打有機珠蔥， 蔡明憲也成為新北有機珠蔥的代表農友之一！

新北市政府推廣有機政策多年，由於珠蔥氣味使昆蟲忌避的特性， 非常適合有機種植，再加上氣候適宜，生產的珠蔥質地特別鮮嫩， 成為新北主打的農產品之一，近年來主要產區平溪、 新店及烏來的農友在平溪區農會及新店地區農會的輔導下， 紛紛以有機或是友善土地的方式生產珠蔥， 當地的餐廳及小吃也都有炒珠蔥及珠蔥炒蛋等特色料理， 來到這幾個觀光地區遊玩，也別忘了點到珠蔥料理， 嚐嚐新北優質農產品的美味。

農業局表示，近期推廣活動產地商圈，在平溪、烏來、新店、 深坑與石碇區的餐廳，推出點一道珠蔥料理且消費滿500元即現折 100元活動，邀請民眾一起來產地品嚐珠蔥料理， 合作餐廳名單詳洽平溪區農會網站。