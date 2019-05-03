新店青農玩有機 碧潭踩船珠蔥香

新店的碧潭水舞吸引無數遊客前往，碧潭踩船更是大家對碧潭的印象，來到這裡除了欣賞美景盡情遊玩之外，也別忘了到餐廳品嘗新北珠蔥料理，也可以帶最鮮嫩的新北有機珠蔥回家。
新店區翡翠水庫附近的生根有機農場由有機青農蔡明憲及媽媽吳美蘭共同經營，因為位於集水區，以有機的方式種植保留生態及乾淨的水源，84年次的青農蔡明憲因為3年前颱風摧毀媽媽吳美蘭辛苦經營的有機農場，於是幫忙一起清理漂流木、復原農場，卻意外充滿成就感且對土地產生情感，決定辭去已從事3年的水電營造工作，加入有機青農的行列，在農場打拼。目前農場主打有機珠蔥，蔡明憲也成為新北有機珠蔥的代表農友之一！
新北市政府推廣有機政策多年，由於珠蔥氣味使昆蟲忌避的特性，非常適合有機種植，再加上氣候適宜，生產的珠蔥質地特別鮮嫩，成為新北主打的農產品之一，近年來主要產區平溪、新店及烏來的農友在平溪區農會及新店地區農會的輔導下，紛紛以有機或是友善土地的方式生產珠蔥，當地的餐廳及小吃也都有炒珠蔥及珠蔥炒蛋等特色料理，來到這幾個觀光地區遊玩，也別忘了點到珠蔥料理，嚐嚐新北優質農產品的美味。
農業局表示，近期推廣活動產地商圈，在平溪、烏來、新店、深坑與石碇區的餐廳，推出點一道珠蔥料理且消費滿500元即現折100元活動，邀請民眾一起來產地品嚐珠蔥料理，合作餐廳名單詳洽平溪區農會網站。