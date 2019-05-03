「Fly High！藝汐高飛-汐止區15校師生聯合美展」於今(3) 日在人文遠雄博物館展覽2館正式開幕，經過一整年的策劃， 今年以「Fly High！藝汐高飛」為主題，現場更匯集600餘件師生作品。

開幕表演為青山國中七年級200名學生快閃舞蹈「鼓響破框 舞動十二」跳脫傳統教育的窠臼，因為博物館的資源助益， 協助各校師生從社區藝文生活營造的運動中， 汲取養分翻轉藝術教育，達成12年國教新課綱的核心素養。

展覽分為「出發上路」、「首航起飛」、「空中漫遊」、「 心之飛颺」及「滿載返航」等5個主題館， 民眾可隨著展覽路線前行，並從孩子的目光中， 發現沿途美麗的風景與驚奇的故事；此外，在展覽旅途中更設有不同 功能的停靠站，邀請大家從觀察、操作、體驗、創造與分享的過程， 共同經歷一場藝術學習的冒險。

教育局蔣偉民副局長表示， 新北市長期積極結合公私資源共同推動美感教育， 提供本市學生更多元廣泛的美感生活體驗。「Fly High！藝汐高飛」不僅是單純的藝術創作，更透過創作的歷程， 讓老師與學生一起用玩樂和藝術開啟一趟自我實現的旅程。 今年6月，本市與各公私立場館合作辦理免費市民日，人文遠雄博物 館也是其中之一，歡迎市民朋友一同來玩藝術。

人文遠雄博物館游冉琪館長提到，今年正式以「藝育術苗」 教育計畫出發，翻轉既有的藝術學習方式，不僅博物館走入校園， 師生們也跨足博物館，在雙向的交流與互動之下， 為藝術教育開啟新的可能。

參與這次展出的東山國小鍾芊沛同學做了一把飛行傘， 在傘面上畫了心愛的貓長了翅膀，跟著一起坐著熱氣球往月亮上飛， 想像飛到不同世界。 白雲國小鄭允捷同學以帕帕基諾的華麗面具設計出發， 用銀色膠帶作底、廚房油煙管做成邊框，讓面具有鏡子的感覺， 他說製作過程中花了很多時間，能夠參與展覽覺得很有成就感。

「藝汐高飛-汐止區15所學校藝育術苗聯合美展」開展， 即日起到6月23日在人文遠雄博物館開放免費參觀， 展覽時間為每週二至週日上午10時至下午6時，汐止師生邀請民眾 一同跟藝術Fly High！