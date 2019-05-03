汐止區15校師生聯合美展開幕-學生舞蹈表演 (新北市政府教育局提供)
汐止區15校師生聯合美展開幕-學生為蔣副局長導覽 (新北市政府教育局提供)
汐止區15校師生聯合美展開幕-蔣副局長與來賓合影 (新北市政府教育局提供)
汐止區15校師生聯合美展開幕 (新北市政府教育局提供)
「Fly High！藝汐高飛-汐止區15校師生聯合美展」於今(3)日在人文遠雄博物館展覽2館正式開幕，經過一整年的策劃，今年以「Fly High！藝汐高飛」為主題，現場更匯集600餘件師生作品。
開幕表演為青山國中七年級200名學生快閃舞蹈「鼓響破框 舞動十二」跳脫傳統教育的窠臼，因為博物館的資源助益，協助各校師生從社區藝文生活營造的運動中，汲取養分翻轉藝術教育，達成12年國教新課綱的核心素養。
展覽分為「出發上路」、「首航起飛」、「空中漫遊」、「心之飛颺」及「滿載返航」等5個主題館，民眾可隨著展覽路線前行，並從孩子的目光中，發現沿途美麗的風景與驚奇的故事；此外，在展覽旅途中更設有不同功能的停靠站，邀請大家從觀察、操作、體驗、創造與分享的過程，共同經歷一場藝術學習的冒險。
教育局蔣偉民副局長表示，新北市長期積極結合公私資源共同推動美感教育，提供本市學生更多元廣泛的美感生活體驗。「Fly High！藝汐高飛」不僅是單純的藝術創作，更透過創作的歷程，讓老師與學生一起用玩樂和藝術開啟一趟自我實現的旅程。今年6月，本市與各公私立場館合作辦理免費市民日，人文遠雄博物館也是其中之一，歡迎市民朋友一同來玩藝術。
人文遠雄博物館游冉琪館長提到，今年正式以「藝育術苗」教育計畫出發，翻轉既有的藝術學習方式，不僅博物館走入校園，師生們也跨足博物館，在雙向的交流與互動之下，為藝術教育開啟新的可能。
參與這次展出的東山國小鍾芊沛同學做了一把飛行傘，在傘面上畫了心愛的貓長了翅膀，跟著一起坐著熱氣球往月亮上飛，想像飛到不同世界。白雲國小鄭允捷同學以帕帕基諾的華麗面具設計出發，用銀色膠帶作底、廚房油煙管做成邊框，讓面具有鏡子的感覺，他說製作過程中花了很多時間，能夠參與展覽覺得很有成就感。
「藝汐高飛-汐止區15所學校藝育術苗聯合美展」開展，即日起到6月23日在人文遠雄博物館開放免費參觀，展覽時間為每週二至週日上午10時至下午6時，汐止師生邀請民眾一同跟藝術Fly High！