雲門「流浪者」揭旅程困境換成長　2020年計畫報名至7/15止

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）雲門於今（3）日舉辦去（2018）年「流浪者計畫」分享會，共邀請9位前往亞洲窮遊的計畫申請者，揭露遠行流浪時心中的不安及恐懼，以及內在的轉變及成長。

「流浪者計畫獎助金」由雲門創辦人林懷民出資，並由雲門基金會執行，在智榮基金會及各界朋友支持下，14年已來獎助138位青年創作者及社會工作者，前往亞洲進行貧窮之旅，並舉辦「流浪者校園講座」與在校學生分享旅途中的歷程與感動，獲得廣大回響。之後，講座更深入偏遠校區、離島、民間中途機構等，累計超過一千場次。

雲門於今日邀請2018年底前完成亞洲窮遊的9位流浪者，在沉澱過後，與前輩、親友們齊聚淡水雲門劇場，分享精彩動人的流浪歷程。雲門基金會董事長施振榮先生，以及智榮基金會執行長葉紫華女士皆前往現場，恭喜流浪者們在人生上有新的體會，更鼓勵下一段新生活的展開！

活動中，9位流浪者輪番打開自我，坦露旅程中的恐懼與不安，同時強而有力的道出感動與感謝。「從來不曉得我會這麼害怕」魔術師林陸傑在印度感受到強烈的孤獨，卻也在孤寂中真正「停下來聽、停下來想、停下來看」。



彭豔婷（左）與母親（右）演出（圖/雲門）

另外，演員彭豔婷舞起在旅程中學習的緬甸傳統舞蹈，母親則演唱樸質動聽的歌曲，她激動的說「這是我第一次，看到媽媽成為一個女人，與我平等的女人」。

歷屆流浪者們，如今已在各自的領域成長、茁壯、發光。例如，編舞者周書毅在廢棄紡織廠的頂樓天台，結合身體錄像對應環境場域的特殊展演「Break＆Break！無用之地」，入圍今年第十七屆台新藝術獎。

另外，第一屆申請者作家謝旺霖在2008年出版「轉山」後，耗費八年時間，完成第二本書「走河」，書寫從恆河出海口獨自徒步走向源頭的旅程，獲得2018年「台灣文學獎」的「散文金典獎」。

2020年的「流浪者計畫」針對45歲以下，熱愛文學、音樂、表演藝術等創作者於7月15日前提出申請，報名日期將於5月中旬開放，更多詳情請前往官網查詢。