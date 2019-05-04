〈時評〉香港與極權國家的距離

香港群眾又再度走上街頭，因為他們開始擔心，原本的「一國兩制」變成「一國一制」，但在走向這個情況以前，近年來的香港，政治權利逐漸受到限縮，連司法權也變得不保，與極權國家的距離也愈來愈近。

光是過去一個月，香港發生了三件事情，都代表香港民主自由岌岌可危。首先，是2014年發生的「佔中行動」，這個被全球視為「雨傘革命」的群眾抗爭，歷經五年的審判後，戴耀廷、陳健民、朱耀明、陳淑莊、邵家臻、張秀賢、鍾耀華、黃浩銘和李永達等九位領袖人物，全部被判一項或一項以上的罪名成立，而且都與「公眾妨擾」有關，這也是香港首次有人因為集會活動被判「公眾妨擾」。

一般認為，佔中九子被判刑，這個判決將對日後社會運動及言論、集會自由等，造成進一步的寒蟬效應，這也代表香港的言論自由正日益受到剝奪，更是直接衝擊到香港民主運動的發展。

其次，發生在2015年的「銅鑼灣書店」事件，該創辦人林榮基和員工、股東曾被中國官方強迫失蹤，並且任意拘押，引起全球關注。林榮基在被中國被扣押8個月後，直到2016年6月，才在監控人員的交換條件下，獲准回港。

林榮基於今年4月選擇來到台灣，尋求台灣提供自由和人身安全的保障，並計畫在台定居、找工作，因為林榮基擔心，香港政府近來如火如荼修訂「逃犯條例」，一旦修訂方案落實後，他極可能會被引渡到中國受審。

第三是為了要求香港政府撤回有關引渡的「逃犯條例」修訂，造成大約十萬香港人在4月28日走上街頭，這些人害怕「逃犯條例」形同是「內地定罪，香港交人」。雖說香港是司法獨立，但中國介入香港司法情況嚴重，所以一旦修法後，「一國兩制」會變成「一國一制」，導致政治犯被引渡到中國受審。

種種跡象顯示，一國兩制只是欺騙港人的口號，香港人的言論、集會遊行自由，都逐漸受到壓縮，現在連司法權都不保，未來都將聽命於中國，成為中國控制下的一個類極權國家。