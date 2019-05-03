〈時評〉憶2003年「誠信立國」：從立委減半到立院過半 — 懷念老友葉博文

很少人知道目前的立委選制是在什麼時空背景下更改，這得從「 立委減半」運動說起，以及核四公投促進會於2003年底所發動的 「誠信立國」運動，歷經數週的靜坐禁食才得到的結果。

「立委減半」 原先是由民進黨籍立委王幸男等人提出，並在2001年11月18日由台 灣教授協會舉辦「立委減半 國家不亂」號召數萬人大遊行。若沒記錯的話， 我應該是當時的總指揮。而在活動之前，也就是立委選舉， 無論是國民黨、親民黨、還是民進黨都承諾要「立委減半」。

2003年底，核四公投促進會展開要求立委落實政治承諾「 誠信立國」運動。我當時正好回鍋再次擔任核四公投促進會召集人， 因此日常工作會議都是由我、已故執行長葉博文、 還有志工團團長江良明以及專職工作人員吳建國等4人擬訂草案， 最後再經核四公投促進會執委會通過， 由我們一起負責動員志工執行。

立委選制正是在這場運動後改革，變成現在看到的「 單一選區兩票制」以及立委總數由225席減至113席。 這是一個影響深遠的運動。接下來在2006年底的立委選戰， 由於民進黨大敗，當時推動「立委減半」選制改革的所有參與者， 尤其是林義雄律師，都被民進黨支持者罵翻了。然而， 正是因為這個運動改革了選制，使得2016年的總統大選讓民進黨 全面執政，不只總統大勝而且立委也是過半。當然，現在面對202 0的總統大選，是不是會總統敗選、立法院立委也一敗塗地， 確實是目前民進黨方面應多加考量的。

當時的「誠信立國」行動是如何運作的呢?當時是採取每天兩個人禁 食靜坐24小時，其他的志工在陪坐區禁食靜坐，但不需要做滿24 小時。 大家一起接續禁食到最後一天由林義雄律師及另外一位志工一同靜坐 。當年的總統陳水扁到立法院前的靜坐現場， 由身為召集人的我出面接待，並向他做簡單的報告。 陳前總統在現場答應民進黨會推動修憲案也就是現在的立委選制。

其實，說到單一選區兩票制是有一點擦槍走火的結果， 因為在核四公投促進會要求政治人物要信守承諾與誠信立國。 新潮流系李文忠及林濁水立委辭掉立委皆表達反對， 因為他們認為減半其實沒有什麼意義， 重要的是選制要從當時的複數選區 (就是一選區選出多個立委)改成單一選區兩票制。後來， 核四公投促進會提出來的修憲草案， 基本上是和國民黨團的提案類同。於是， 這個案子最後獲得各黨團的同意並通過， 最後在陳前總統主導下成功修憲，而且明定在下次的立委選舉實施。 這也就是2006年開始的立委選舉實施單一選區兩票制的原由。

2009年，也就是說民進黨於前年的總統敗選後， 核四公投促進會推動一個「人民作主」千里苦行運動， 其形式是就是要繞全台灣一圈，總共走了49天，並且採每7天休1 天方式走完全程。我、已故葉博文還有幾位志工都全程參與。 這段繞行台灣一週，是我與老友葉博文接觸最多的一段時間。之後， 核四公投促進會逐漸轉型為人民作主志工行動網， 以及人民作主基金會。我們這幾位， 原先的核四公投創始執委就不再以執委的身份涉略人民作主基金會的 工作，只有偶爾參與他們週末的苦行活動。

記得葉博文最愛講他喝了紅酒以後，找交警酒測的故事。 因為他臉部曾經受傷過導致吹氣不順， 還曾經被交警認為酒駕而要他停下來酒測， 結果被折騰了半個多小時。後來，他有幾次故意喝得醉醺醺的， 走路去找臨檢的警察，要求警察替他測測看有沒有超過酒駕標準。 如果在合格範圍內的話就要去開車，警方反而趕他走， 如此玩笑也只有他敢跟警察開，這也是他遊戲人間的一則小故事。

其實他做的社運大事很多，從擔任鄭南榕基金會的創會會長， 史明基金會的創會會長等，到身前最著名首任台北市228紀念館館 長。他做事情都非常仔細規劃，並交代工作人員依計畫執行。 這也是我那幾年向他學習的重要事情：著重規劃階段。

博文兄在4月1日辭世，天人永隔，我們對他只剩下懷念而已。 希望他一生追求的建國、反核、人權、人民作主等理念， 能夠儘快在台灣落實。

然而有鑑於目前的政治情勢，不管民進黨、國民黨， 都有些政客根本就毫無誠信，卻依然可從全民調的初選中獲得提名。 例如即將代表民進黨出戰宜蘭立委的陳歐珀， 在爭取縣長提名時他表示，若能夠得到縣長提名就會辭掉立委， 結果選舉時也沒有辭立委。而且他也曾承諾， 若能縣長提名就不選立委。結果，今年還是參選立委，4月24日民 調竟然還能得到民調勝出。看來宜蘭所謂的民主聖地，也不怎麼樣。

再說韓國瑜，明明剛剛選上高雄市長，還沒做滿100天就準備要選 總統。目前還猶抱琵琶半遮面，並提出「被動加入民調」的說法。 國民黨黨中央還為他量身訂作，一再修改遊戲規則。

以誠信立國的道理來看，若讓這些人當選， 那我們的好友葉博文堅持「建國、反核、人權、民主」等等理念也終將落空。

我呼籲選民不要讓這些人當選。