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遭通緝前立委張俊宏赴總統府「投案」　因身體不適送醫

據悉張俊宏今到總統府沒有人接見。總統府稍後表示，總統府非司法案件投案機關也非審理機關，對司法案件沒有評論。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/03 16:55

因案遭通緝的前立委張俊宏（圖），3日聲稱到總統府投案，但身體不適由救護車送醫。中央社

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）高齡82歲的民進黨大老張俊宏，去年(2018年)3月因案未入監服刑，被北檢發布通緝。張俊宏今（3）日上午突然前往總統府聲稱要向秘書長陳菊投案，但沒見到陳菊，隨即就因身體不適被送往振興醫院。

警方目前已經在醫院等待，只要他身體無恙，出院後將會把他解送歸案。

總統府則表示，總統府非司法案件投案機關也非審理機關，對司法案件沒有評論。

綜合媒體報導，張俊宏上午約11時在總統府資政許信良與律師張靜等人陪同下，聲稱到總統府投案，約中午12時，由救護車從總統府送往振興醫院。

中央社引述陪同張俊宏等人到總統府的律師張靜會後受訪表示，2018年遭通緝的張俊宏，今天到總統府的主要訴求是希望用最後的生命，讓總統蔡英文知道台灣的司法到了非改革不可的地步。

張俊宏是民進黨創黨元老，因涉全民電通等案遭判刑3年8月確定，2014年發監前夕卻人間蒸發遭到通緝，逃亡300天後在2015年1月才投案入監，2016年12月張俊宏獲假釋。

2017年3月，最高法院再依違反證交法等罪判張俊宏有期徒刑2年，合併執行5年7月，張俊宏必須再次入監服刑。不過，去年(2018年)1月23日、2月23日，北檢2度傳喚張俊宏報到發監，他均未現身執行科，還向高院對檢察官的執行命令聲明異議，但遭高院駁回。北檢開立拘票拘提未果，接著在去年3月發布二度通緝

今(5月3日)張俊宏突然赴總統府陳情，台北地檢署將指揮司法警察進行逮捕程序，再轉往執行科報到發監。

《聯合》報導，82歲的張俊宏曾任民進黨代主席、立委。他與林慧珍婚外情長達25年，後因2人鬧翻才扯出全民電通弊案

張俊宏今突然赴總統府，找秘書長陳菊陳情，還委任律師團表示要求公開審判，並且採用人民審判制。

中央社引述律師張靜說，張俊宏罹患腦癌、心臟病等慢性疾病，認為自己時日不多，希望用死諫喚醒社會對司法改革關注，一生奮鬥讓行政、立法部門已達到民主化，只有司法鐵板一塊，「他（張俊宏）很後悔，這也是他對台灣人民的責任」。

他進一步表示，今到總統府沒有人接見，因張俊宏健康出問題，總統府趕快叫救護車將張俊宏送到振興醫院急救，後續將由中正一分局通知檢察官，立刻到振興醫院發監執行，並評估能不能戒護就醫。

總統府發言人張惇涵表示，總統府依照陳情相關作業規定處理，張俊宏先生也已經離開總統府。總統府既非司法案件的投案機關，也非審理機關，對於司法案件沒有評論。

律師張靜表示，張俊宏(圖)罹患腦癌、心臟病等慢性疾病，認為自己時日不多，希望用死諫喚醒社會對司法改革關注。（中央社檔案照片）
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