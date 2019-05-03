氣喘患者病識感低　嚴重者當心急性呼吸衰竭

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）彰化基督教醫院氣喘防治中心與彰化縣衛生局，今（3）日共同宣導『世界氣喘日』，並提出『嚴重氣喘控制好，自在呼吸沒煩惱』口號，提醒民眾氣喘控制的重要性。

62歲的林先生，氣喘病史近20年，規律至彰基胸腔內科門診追蹤及使用吸入型藥物穩定控制氣喘，近年來氣喘控制不佳，主訴咳嗽、痰多色黃粘稠，伴有呼吸急促和胸悶，每週至少3至4次常因氣喘症狀，如喘鳴、咳嗽、呼吸急促、胸悶等，導致半夜經常醒來無法入睡，造成生活品質不佳，經醫師評估後，接受生物製劑治療，四週後，林先生主訴症狀獲得改善，咳嗽緩解、痰液減少，穩定控制氣喘症狀。

彰基醫療長林慶雄醫師表示，根據世界衛生組織預估全球有三億人口，氣喘是全世界常見的慢性疾病，氣喘患者普遍缺乏病識感，大多數病人均未照醫師的指示用藥，導致控制成效不佳，患者常沒有良好的控制症狀與持續性治療，造成調適生活能力不佳，對生活品質與家庭都造成極大影響。

彰基胸腔內科主任林聖皓醫師表示，根據健保資料庫的統計，近年來台灣成年人氣喘盛行率有逐漸增加的趨勢，尤其近年來環境空氣污染問題，氣喘的發生率更是逐年上升，氣喘儼然成了健康的隱形殺手。

林聖皓醫師提到，嚴重氣喘（severe asthma）是指需要使用高劑量吸入型類固醇，或者必須連續或幾近連續使用口服類固醇治療仍無法有效控制症狀者。雖然嚴重氣喘只佔氣喘病人中的3.7%，嚴重氣喘病人常會因氣喘急性發作，有較高的風險產生急性呼吸衰竭，影響到生命安全，必須頻繁就醫。

因此提醒氣喘患者，應遵循醫囑按時用藥和回診，若長期忽略症狀，未按時用藥接受治療，嚴重可能影響肺功能。氣喘患者平常出門在外也應戴上口罩，以避免吸入空氣中之過敏原；居家方面也應適度使用除濕機，降低室內溼度，也可減少塵蟎、黴菌等過敏原生長的機會。