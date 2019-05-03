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宣揚人權 加拿大10元鈔獲最佳設計獎

加拿大10元鈔票美感十足、設計新穎，更傳達了人權的重要性

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By 朱蒂, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/03 15:39

加拿大10元鈔票獲得最佳設計獎 (國際鈔票協會官網截圖）

（台灣英文新聞／朱蒂 綜合報導）加拿大10元鈔票獲得國際鈔票協會（International Bank Note Society）的2018年度鈔票設計獎。

國際鈔票協會宣布，2018年的「年度鈔票設計獎」得主是加拿大銀行（Bank of Canada）。在檢視過2018年全球發行的150幾款新版鈔票之後，他們發現只有10%的新版鈔票算是新穎設計。

加拿大的10元鈔票幾乎從初選開始，就獲得評審的一致好評。這款鈔票的發行日是2018年11月9日，這也是加拿大開始使用塑膠鈔票以來，初次在鈔票上使用直式圖案。

這款10元鈔票的正面是黑人種族平權鬥士薇歐拉戴斯蒙（Viola Desmond），背面是位於溫尼伯的加拿大人權博物館。戴斯蒙是第一位出現在加拿大貨幣上的加拿大女性，此前曾經出現在加拿大貨幣上的女性都是英國女王。而加拿大人權博物館不但是第一座位於首都區以外的國家級博物館，更是全球第一間以人權的歷史、宣揚與未來展望為目的而設置的博物館。

加拿大是鈔票最佳設計獎的常客。2004年國際鈔票協會的第一座年度鈔票設計獎就是由加拿大獲得。2011、2012、2013年加拿大更是連三年奪冠，去年則是第3名。
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鈔票設計獎
人權
國際鈔票協會

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