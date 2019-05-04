簡又新專欄 – 美國護士跟氣候變遷的關聯性有那些

你可曾想過社會中哪個行業最受人尊重及信賴呢？蓋洛普民意測驗結果顯示：在美國約有高達84%的受訪民眾對於護士有著高信任度，信任程度甚至比醫生高出約17%。明尼蘇達大學護理系教授Shenda Demorest去（2018）年五月執行「護士的氣候挑戰」計畫、期望於2019年底招募全球5,000位護士接受氣候變遷的訓練，並透過白衣天使形象去推廣與教育氣候變遷知識給其所接觸的人。

Shenda透過二個非政府組織進行招募，今(2019)年年初已有約500位護理人員報名參加。策劃人在開場時說明，醫院其實是能源消耗量最高的地方，若單純只是訓練護士來達到能源節省的目的，對於護士來說動力不足。相反的，護士若能清楚了解氣候變遷對於病患傷害有多大，對於醫院的節能減碳又有哪些影響，將可能成為推動他們的動力及使命感，而能更具目標性的執行計畫內容。

根據本基金會執行長達七年之久的民意測驗最新結果顯示，台灣約有高達九成的民眾知道或理解「氣候變遷」議題、顯示台灣人是非常有氣候意識的。相較於全球均值來說這數值可說相當高；美國約只有六成，比歐洲國家低非常多。而氣候變遷對於人的健康的關聯性，對於很多人仍然是很陌生的議題，像熱浪的侵襲時間太長時會產生空氣污染、過敏人口與呼吸道疾病的增加等都是源自自然災害。

據澳洲一所大學所做的研究指出，很多過敏症都是由氣候變遷所引起而增名。從2004-2016年，隨著溫度的增高，蚊子、蝨子等病媒都有變多的跡象。而這個現象在台灣也看的到，如登革熱的發生案例過去大都在南台灣，如今已有往北移的跡象。

2018年的研究報告指出，地球的二氧化碳的排放愈來愈多，使得溫室氣體愈來愈大，若照這樣的狀況持續下去的話，未來的五十年裡面2030年到2080年和1971年到2020年相比較的話，人類因氣候變遷死於熱浪或是其他原因人數將攀升四~五倍之多，這是很可觀的。

2018年年底在波蘭舉行的氣候變遷大會就指出，2030年到2050年世界的人口受氣候變遷的影響預計多出25萬人死亡。這對於醫學工作人員來講，生病的人多了使得他們的工作量也跟著增多，對於國家亦是一大損失。因此，世界衛生組織統計2015年到今日，若大家把氣候變遷控制好的話，預計可減少百萬人的死亡。現在每年全球有7百萬人受空氣污染與熱浪影響而死亡。Shenda有鑑於此事的嚴重性，認為只有透過人們信任且願意傾聽的對象去宣傳與推廣氣候變遷的相關知識，以期望大家早日面對其所帶來的災害。

如今，護士與氣候變遷的議題正透過無名英雄以其自身的力量，說服醫生與護士的加入，期望能改變醫院的文化、推廣節能減碳，進而影響病患與家屬，而這股力量正在美國形成，相關議題也刻正延燒當中。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出。