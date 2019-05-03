2019新一代設計展 3日世貿登場

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）「2019新一代設計展」 (Young Designers’Exhibition, YODEX）於5月3日（五）至6日（一）在台北世貿展1館及展3館盛大展開，並於5月3日上午舉行開幕典禮。今年共有國內65校、137系，10,333位新銳設計師、3,848件創意作品一同展出，期望透過產業與學界間相互交流學習，激盪出創意與實務的成果。

2019「新一代設計展」邁入第38年，今年內容橫跨產品、平面、視傳、包裝、工藝、空間、時尚、遊戲及多媒體等多元設計領域，每件作品皆呈現新銳設計師們豐沛的創意能量及不同凡響的設計主張，並邀請2018金點設計獎年度最佳設計獎得主無有設計劉冠宏總監擔任策展人，從經濟、教育之發展趨勢，以多元的角度觀察，提出對這個新世代的主張，以「未定義UNDEFIND」作為今年展覽主題。

台灣每年有15,000位設計相關科系的畢業生，畢業後將設計專業應用到各行各業，今年特別邀請7位年輕職人參展，他們將學校所學的設計技能與涵養，投入到現在所從事的工作中，目前已是食品、服飾、陶瓷等各領域的佼佼者。主辦單位以此主題策展，鼓勵新銳設計師們，秉持設計的初心與職人精神，投入各行各業，發揮設計的影響力！

在增進設計產學交流方面，除了有更多企業加入外，主辦單位今年並將展覽第四天（5月6日）定為「企業日」，邀請超過1,000家企業廠商及公協會單位、近2,000位企業人士入場參觀。現場還有「金點新秀設計獎」專業級評審，讓參展學生把握機會向業界介紹作品及自己，為產學搭橋，發掘優秀人才與創作。