〈時評〉聽中共之言 觀中共之行 一國兩制焉廋哉

1984年冬，確定香港1997年回歸中國的《中英聯合聲明》在北京簽訂；當時在場的中國領導人鄧小平，提出包括「高度自治」、「司法獨立」、「新聞出版自由」、「言論自由」、「普選」、「50年不變」等關鍵詞的「一國兩制」方針。

2017年，中國外交部公開宣告：《中英聯合協議》只是一紙歷史文件，不具法律效力。香港回歸才20年，中共已變臉，那來的50年不變？

再看看香港特首，由取得候選人門票到粉墨登場，都要看中南海臉色，都要接受習近平們的黑手操控宰制，高度自「治」其實更像是高度自「制」！

香港，本繼承有來自英國殖民的司法獨立遺產，這項光榮傳統，經中共黑手的處心積慮染指，已然岌岌可危；世界經濟論壇公布的《2017-18年度全球競爭力報告》，香港在司法獨立的排名，已較前一年度大跌5級至第13位。以出售、出版中共時政和內幕禁書出名的香港銅鑼灣書店，從2015年10月到年底，接連有五名股東及員工「被失蹤」，書店店長更被失蹤長達八個月才再度現身。這一幕無異宣告：你（香港）文化人要新聞出版自由，我（中共）就給你「被失蹤」的自由！而中國公安越境香港執法，並將人從香港擄回「內地」調查、審訊的惡形惡狀，既賞「新聞出版自由」悶棍，更狠打香港「司法獨立」巴掌。

告別英國，被逼投懷送抱中國的香港，於今，言論自由也告別英國風，改吹中國風。英國《金融時報》亞洲新聞編輯維克多・馬凱（Victor Mallet），去年8月14日主持了香港民族黨創始人陳浩天的訪談後，9月申請香港工作簽證續期時即遭打回票，後以英國人旅客身分赴港，獲准逗留7天；11月8日，馬凱再以旅客身分抵港時，遭香港入境處人員盤問近4小時後被拒入境。

旅居澳洲的華裔政治漫畫家巴丟草，原定於去年11月在香港展出由香港自由新聞(HKFP)、無國界記者和國際特赦組織主辦，以權威和言論自由為主題的畫作， HKFP在開幕前一天稱，因「中國當局對藝術家的威脅」，在「安全考慮」下取消展覽。

至於連特首候選人都要拐彎抹角「由一個有廣泛代表性的提名委員會按民主程序提名」的香港，這種「共產主義特色」的「普選」玩的是真普選還是假普選？

或謂，果真言行一致，共產黨就不叫共產黨了！說一套、做另一套，正是中國共產黨的本質、特色、傳統！看看當年《解放日報》1941年10月28日文章寫的「目前推行民主政制，主要關鍵在於結束一黨治國，因為此問題一日不解決，則國事必包攬於一黨之手」、周恩來1944年3月12日在延安各界紀念孫中山逝世19周年大會上「人民真有發言權的國家，才是真民國」的演說、毛澤東在1944年6月12日答中外記者侃侃而言的「中國是有缺點的，而且是很大的缺點，這種缺點，一言蔽之，就是缺乏民主……」、《新華日報》1946年3月30日「一黨獨裁，遍地是災」的社論，再對照今日中國現況，場景之不打自招、之諷刺，不讓人啞然失笑嗎？

凡走過必留下痕跡。鄧小平答應的半世紀才過二十年，香港已敲響「一國兩制」的喪鐘；今年4月16日，香港中聯辦主任王志民在「中國國家安全研討會」上更赤裸裸、大辣辣挑明了講「香港沒有一國兩制，只有一國」。有香港「只有一國、沒有兩制」的「一國兩制」的前車之鑑，中共還好意思對台大彈「一國兩制」的招降老調，想引誘台灣人上賊船，只能說：除非過慣自由、民主、人權的台灣人是活得不耐煩了，否則，時序又不是農曆七月，中國的習近平們，就少鬼話連篇了！

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）