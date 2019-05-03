宋楚瑜退資政聘書　蔡總統：尊重他的決定

總統蔡英文今天針對親民黨主席宋楚瑜將退回總統府資政聘書表示，總統府尊重他的決定，並感謝宋楚瑜兩度代表她參加亞太經濟合作會議的領袖會議。對於鴻海董事長郭台銘會晤美國總統川普，她說，支持企業到美國布局。

蔡總統今天上午前往松山慈惠堂出席「2019台北母娘文化季保民遶境嘉年華」活動。針對宋楚瑜昨天表示，赴陸參訪，從未說過一國兩制，即日起退回總統府資政聘書。蔡總統在活動後受訪表示，有注意到宋楚瑜的講話，對於宋楚瑜的決定，總統府尊重，也感謝宋楚瑜擔任資政期間，兩度代表她參加亞太經濟合作會議的領袖會議。

有關表態爭取國民黨提名參選總統的郭台銘近日在白宮會晤美國總統川普，蔡總統指出，就她的了解，郭台銘進入白宮是為確認威斯康辛州投資案。對於台灣企業到美國布局都採取支持的態度，因為有助於台灣跟美國經貿關係的連結，對台灣的產業發展也是有利的。

前行政院長賴清德今天受訪表示，他在蔡賴會時向蔡總統表明，希望經由黨內初選程序，若蔡總統贏，就是「蔡英文2.0」，就有可能打贏總統大選；若是他贏，他就是新氣象，有機會在總統大選打贏。

對此，蔡總統說，她覺得不論有沒有初選，民進黨在去年1124選舉後就進行總檢討，在檢討後讓執政團隊進行一定程度的改組，現在執政團隊的節奏很明快，很多社會關注的議題都很精準處理，整體執政情況現在持續往上走，民眾也感受到，並反映在相關的民調上。

蔡總統在致詞時表示，民進黨執政以來，就是希望能夠讓台灣人民生活在更安定的生活中，也希望社會能夠安居樂業，自她執政以來，致力於替年輕人加薪減稅，替老年人做長照2.0，也投資社會住宅興建，要讓社會上需要照顧的人能夠得到良好的照顧。