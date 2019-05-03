金正男刺殺案終結　越女段氏香3日獲釋將返國

（台灣英文新聞／鄧佩儒 外電報導）涉嫌在2017年2月於馬來西亞吉隆坡機場，以毒藥殺害北韓最高領導人金正恩哥哥金正男的最後一名嫌疑犯越南籍女子段氏香（Doan Thi Huong）將於週五（3）獲釋，並預計於當天返回越南。

段氏香的獲釋也等於宣告這起當時震驚國際社會的政治謀殺案將告一個段落。

2017年2月13日，長期旅居國外的金正男在馬來西亞吉隆坡機場遭到兩名外籍女子噴灑神經毒劑在臉上而身亡。段氏香及另一名被捕的印尼籍女子席蒂艾沙（Siti Aisyah）供稱她們以為是在參與整人電視節目，所做的惡作劇。

除了段氏香及席蒂艾沙之外，另外四名涉嫌重大的北韓人則在金正男被殺害的當天便逃離馬來西亞。

高等法院法官在去（2018）年八月表示已有足夠證據判定段氏香、席蒂艾沙，以及四名北韓人涉入一場「精心策劃的陰謀」刺殺金正男，並安排由段氏香及席蒂艾沙兩人背負罪名。

段氏香及席蒂艾沙的辯護律師認為，兩名女子是遭捲入一場政治刺殺案的代罪羔羊，且這場謀殺與北韓駐吉隆坡大使館有直接關聯。

馬來西亞當局從未正式起訴北韓相關涉案人士，並表明不想將此案泛政治化。

馬來西亞檢方則未能證明段氏香及席蒂艾沙有殺害金正男的動機。「殺害動機」在馬來西亞法律當中是斷定謀殺罪的一個重要依據。

馬來西亞司法部長在三月間突然撤銷席蒂艾沙的告訴，據悉是因為雅加達高層的遊說，席蒂艾沙在獲釋後已返回印尼。而當時段氏香也希望馬來西亞當局撤銷對她的告訴，卻遭到拒絕。

檢方在4月撤銷對段氏香的謀殺告訴，並以一個較輕微的罪名起訴她，段氏香隨後認罪，被判40個月的刑期，從她被捕之日開始算起。段氏香今日則將因行為良好而提前獲釋。

段氏香的律師表示，他在昨（2）日與段氏香會面時，她看起非常很快樂，而她也將在今日獲釋後飛回河內。