內政部訪義美菲籍移工　居留證正式更名籲彼此尊重

（台灣英文新聞/生活組 桃園採訪報導）內政部長徐國勇關懷台灣外籍移工，特於今（3）日前往義美食品南崁工廠訪視，並正式宣布居留證事由更名為「移工」。義美總經理高志明也呼籲，企業應給予外籍員工相對尊重。

桃園為全台移工人數最多的縣市，多達11萬人。為了解外籍移工在台的生活情形，內政部部長徐國勇，在移民署署長邱豐光，及北區事務大隊大隊長唐敏耀等的陪同下，於今日特別前往義美食品股份有限公司的南崁廠關懷訪視辛勞工作的移工。



菲籍移工以熱情表演開場，十分精彩（圖/新住民全球新聞網）

活動現場菲律賓移工以熱情舞蹈，及動人歌聲熱情歡迎，在觀賞完義美公司的簡介後，內政部長徐國勇肯定企業肩負社會責任及打造友善移工環境，並宣布居留證事由正式更名為「移工」，隨後與該公司當月壽星移工切蛋糕慶生並預祝母親節快樂。

內政部長徐國勇致詞時表示，移工朋友可被視為台灣的「無名英雄」，他們對台灣經濟發展的貢獻重大，而義美採直聘方式僱用移工，也替移工節省可觀的仲介費，更感謝義美長期以來對移工的照顧，打造友善的工作及生活環境，堪為製造業者的表率。

徐國勇提及，為了回應社會對移工的支持與尊重，加上參考民間團體及各國的慣用語，「外勞」用語因長期以來遭到標籤化以及汙名化，給人有種歧視的感覺，所以再次呼籲以及宣導，為了表示對移工朋友的支持與尊重，請大家用「移工」來稱呼各位。

徐國勇更正式宣布，移民署也將移工外僑居留證上的居留事由更名為「移工」，希望藉此帶動社會大眾更全面性地使用其稱呼，讓社會氛圍更尊重包容。



移民署將外僑居留證上的居留事由更名為「移工」，並由徐國勇部長親自將新製發的居留證親送到移工手中，希望透過這次更名帶動社會大眾全面性地使用較友善的用語，讓社會氛圍更尊重包容（圖/新住民全球新聞網）

義美總經理高志明表示，義美於十幾年前聘用移工時，就已明文規定公司內部要使用「外籍同仁」（guest worker）稱呼，並呼籲其他企業也要給予他們相對的尊重。

值得一提的是，身為義美移工之一的馬文也分享暖心小故事，他表示一年前因身體健康狀況不佳來台接受腎臟移植手術，然而先前的雇主卻不願意續聘，義美總經理高志明得知此事後義不容辭的聘用他，並協助負擔醫療費用，也給予較輕鬆的工作內容，且專門規劃清淡的飲食。

署長邱豐光表示，外僑居留證是採「逐漸汰換」的便民方 式來辦理，因為移工朋友在台的居留效期最長為3年，可藉由申請居留延期或資料異動等作業，自然而逐步的在 3 年內完成全面換發，在這期間新舊事由的居留證均可使用。



義美總經理高志明表示，義美尊重外籍移工，並致力打造友善環境（圖/新住民全球新聞網）



外籍移工居留證事由已更名（圖/新住民全球新聞網）