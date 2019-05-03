首次野放台灣黑熊　內政部林務局不同調

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導)日前由黑鷹直升機將南安小黑熊運至花蓮山區野放，卻傳出有壹電視上專機拍攝的事件，讓林務局「基於保護小熊安全，不宜公開地點資訊，因此不開放媒體隨行拍攝」，意外破功。

農委會主委陳吉仲接受「聯合報」的電話訪問時表示，農委會不會知道有電視台主播跟拍野放小黑熊的事，只因他曾指示且授權過林務局，台灣進行「小熊野放是有史以來第一次，一定要成功」。

林務局2日說明，保育組組長夏榮生在野放前一日（4月29日）傍晚接獲內政部空勤總隊公關連秘書通知：將有壹電視二位人員一同上機，該媒體是受空勤委託，目的是記錄黑鷹直升機接受勤務分派後，相關人員整備之過程，並將搭配空勤花蓮基地相關介紹製作專題。

夏榮生立即向對方表達不妥，並說明本野放作業前已婉謝諸多媒體跟拍請求，空勤連秘書向夏榮生表示：壹電視此行是一個介紹空勤的拍攝專案，而且屆時若其他媒體需要，將提供畫面，並請夏榮生轉知黃美秀老師。夏榮生勉為接受，當晚將空勤此委託拍攝案告知黃美秀，並提及壹電視後續是以空勤任務專題方式播出，黃美秀雖不贊同，亦勉為接受。事實上，4月29日當天，林務局即已明確婉拒壹電視要求前往特生中心拍攝小熊野放上機作業之請求。

中央社引述空勤總隊的說法並表示，「當日的確是黑鷹直升機有執勤任務，將小熊野放只是順帶的，但這是空勤第一次執行野放野生動物的任務，考量到特殊性，因此希望將過程完整記錄以及作為教育宣導，才找了一家媒體跟拍。」並坦言事前與各單位的「溝通可能不夠周延，造成雙方資訊上的落差，導致外界非常關切此事，他們感到抱歉，並會深切檢討。」

內政部長徐國勇也透過臉書表示，「我們錯了，很抱歉。」他還說，「內政部會記取這次教訓，加強本部的保育知識與作為，未來也將持續為台灣家園貢獻心力。謝謝台灣黑熊保育協會及大家的指正，我們會檢討改進。」

對於跟拍小黑熊又以獨家報導播出一事，陳雅琳昨(2)日在臉書道歉。她表示，「我們事前同意提供所有拍攝的畫面，並等候通知可發布新聞的時機，4月30日野放當天林管處等相關單位都已經發出新聞、且各家媒體也已報導，我們當天依然沒有搶發，後來得到通知說可以發新聞了，直到5月1日晚上才發出。」

最後她說，「該遵守規定的，我們盡全力遵守與配合，我們的初衷也是在保育的推廣，但既然許多人覺得根本不應該報導，我們也不想造成任何人的困擾，決定立刻下架影片。這樣的過程，如果有不妥適的地方，我深感抱歉、且願意受教改正！」

▲圖片截取自林務局官網