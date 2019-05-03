搭載F-35B隱形戰機輕航母 進駐日本橫須賀美軍基地

根據【大紀元5月2日報導】美國海軍正派遣一艘新型兩棲突擊艦美利堅號（America-class amphibious assault ship）前往太平洋，這艘突擊艦可搭載F-35B隱形戰機。此舉是為該地區的美軍帶來更大的打擊力量。

此一新型的美利堅號更注重航空而非兩棲攻擊，能夠搭載大約20架短距離起飛/垂直著陸（STOVL）的F-35B超音速隱形戰機，這種「閃電航母」是專為海軍陸戰隊建造的第五代戰鬥機的變種。

美國代理國防部長沙納漢(Patrick Shanahan)在今年1月上任時，就明確表達了美國最大的威脅來自「中國（中共）」。美國海軍的這些最新部署的目的，是因為中共在該地區進行擴張，美國需要在太平洋加強軍力。

沙納漢在向美國國會提交的書面證詞說，中國為了在短期內在印度洋-太平洋地區稱霸，以及以其自身的威權主義模式塑造世界，非常積極進行軍事現代化改造；並且施行「中華人民共和國『國家情報法』 (2018年)」，該法第七條規定「任何組織和公民都應當依法支持、協助和配合國家情報工作」，全面通過軍民融合，系統性地盜竊世界各國先進科學和技術，謀求為中國軍事力量提供優勢、削弱基於規則的國際秩序、以及構建國際脅迫網絡以推進其經濟和殖民侵略目的。

此前日本海軍部隊的一份聲明說，為維護印度太平洋地區的穩定安全，請求美國海軍駐地擁有最強大的艦艇。日本目前也已將2艘兩棲攻擊艦改裝成搭載F-35B的輕型航母。