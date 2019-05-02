宜蘭神秘皇宮主人　「台灣阿拉伯王」林昭文病逝

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）被外界稱為「台灣阿拉伯王」，也是昔日宜蘭友愛百貨創辦人林昭文，日前去世，享壽83歲。這位商人生前於宜蘭頭城興建仿阿拉伯建築的「小白宮」，成為顯著地標。

中央社2日報導，出生宜蘭羅東的林昭文白手起家，早年曾賣文具、經營印刷廠，後來到台中賣果汁。大約30、40歲時，他就到沙烏地阿拉伯投資餐飲業，成立「華宮」餐廳，全盛時期有40間分店。他個人篤信回教，行事低調。在沙烏地阿拉伯經商有成後，也回饋台灣宜蘭鄉里。

前行政院長游錫堃過去擔任宜蘭縣長時認為， 「宜蘭不能沒有百貨公司」，於是說服林昭文秉持服務家鄉的心情，於民國86年在宜蘭市興建完成一棟地下3層、地上16層的大樓，並規劃經營為「宜蘭友愛百貨公司」。

友愛百貨大樓不只曾是宜蘭市區地標，也是宜蘭第一家百貨公司，當年成立時，曾帶來約500個工作機會。後來百貨公司因物換星移、消費者習性改變，在民國105年3月吹了熄燈號。

除此之外，林昭文更在頭城外澳海邊，興建多棟仿阿拉伯式的白色建築物，面積約有2400坪，外觀相當顯眼，地方稱之為「小白宮」。宮殿內有林昭文收藏多年的中東骨董珍品，但平時不對外開放，大門長年緊閉，謝絕訪客，顯得相當神秘。

曾有媒體報導，「小白宮」市價有新台幣33億元以上。曾經進入「小白宮」參觀的宜蘭地方人士說，「小白宮」內除有阿拉伯式客廳，更有多項中東或是其他地區的藝術珍藏品。

中央社引述曾與林昭文數度餐敘的宜蘭縣議員蔡文益說，林昭文是努力、認真的商人，但平時不常出席公開場合，也鮮少與他人合影。近年來，林昭文早已將阿拉伯的餐飲事業和國內相關事業，分別交由3個兒子經營。

蔡文益說，林昭文當年就是要讓宜蘭與台北的消費流行同步接軌，讓宜蘭縣民也有百貨公司可以購物，才會經營友愛百貨。他也曾在頭城開設度假村，對當地經濟有相當貢獻。

報導引述親近林昭文的人士說，民國25年出生的林昭文是在4月28日病逝台北榮總，享壽83歲，相關後事正由林家後代處理。家人依照他的遺願，不對外舉辦公祭，即日起到5月10日僅在龍巖台北會館開放親友弔唁。

林昭文創辦的宜蘭友愛百貨公司，是當地第一家百貨公司。（中央社檔案照片）