國安局：國內確有中共「同路媒體」存在　美艦巡台海將成常態模式

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國安局副局長陳文凡今（2）日表示，今年（2019年)以來美國軍艦共通過台灣海峽4次，出動的艦艇數量都差不多，多以水面作戰艦艇為主，也逐漸形成常態巡航模式。

國防部政治作戰局及國家安全局，上午到立法院外交及國防委員會，以「中國假訊息心戰之因應對策」為題進行業務報告。

綜合《自由》與中央社報導，國安局副局長陳文凡在今日的報告中，直指國內有中共「同路媒體」存在，中共對在台的「同路媒體」提供報導內容帶風向。而且這些中共「同路媒體」是假消息來源之一，範圍從電子媒體、平面媒體到網紅都有。

民進黨立委羅致政質詢時追問陳文凡「敢不敢直接公布『同路媒體』的名單？」陳文凡對此表示，現階段不方便直接點名，這不是「敢不敢」的問題，而是「有沒有必要」的問題，必要時會考慮公布。他只能透露這個問題是真實存在，不必懷疑。

羅致政隨後又問，聽說有媒體連社論刊出都會先以傳真等方式送給北京看，有沒有這種情形？對此，陳文凡在羅致政持續追問下證實：「我們最近確實有掌握到這種情資！」

另針對美軍作戰艦勞倫斯號（DDG-110）、史塔森號（DDG-63）4月28日航經台灣海峽，國民黨籍立法委員江啟臣詢問，是否有他國軍艦通過台灣海峽的情資。

中央社引述陳文凡回應，今年以來美國軍艦共通過台灣海峽4次，前3次都是在每月24日實施，但4月則在28日才通過。美軍出動的艦艇數量都差不多，多以水面作戰艦艇為主，也逐漸形成常態巡航模式。

陳文凡也說，4月除了美國軍艦、法國軍艦外，越南、泰國、澳洲、菲律賓、印尼等國的軍艦通過台灣海峽，主要目的是參加中國海軍節活動；中國對於通過台海軍艦的策略則是「逢艦必跟」。

美國軍艦今年以來4次通過台灣海峽，分別為

◆1月24日（麥克坎貝爾號驅逐艦DDG-85、華特狄爾號載油艦T-AO-193）

◆2月24日（史塔森號驅逐艦DDG-63、查維斯號後勤彈藥補給艦T-AKE 14）

◆3月24日（柯蒂斯魏柏號驅逐艦、海岸防衛隊的伯索夫號）

◆4月28日（勞倫斯號DDG-110、史塔森號DDG-63）

另外，4月6日則有法國葡月號（Vendemiaire）通過台灣海峽。