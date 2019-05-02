台北市大同區公所居家達人養成班　新住民朋友免費！

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）為提升新移民在臺生活適應能力，協助其認識在地特色文化，台北市大同區公所結合手作講師，舉辦「新移民居家達人養成班」，首波將於5月15日開課，為期二周，第二波課程將於6月4日舉行，將幫助新移民朋友在課程學習中獲得一 技之長，培養新移民與其二代第二專長，成為厲害的居家達人。

課程中將結合大同區朝陽商圈師資及專業手作講師，運用區內永樂市場二、三樓布市及朝陽商圈資源，合作開辦 「居家達人養成班」，並運用大同區在地多元材料創作，認識各類手作元素及學習各種實用手作技能，讓新移民及其二代，成為厲害的居家達人。

課程內容包括：後背包製作、環保造型提袋、粽子小包、特色胸花、 溫馨燈罩、時尚飲料杯袋、環保筷及文具套袋、手作技巧大公開及走讀課程，相當實用有趣。課程學費全免！

此次課程報名資格為設籍臺北市市民辦妥結婚登記，已入境團聚、依親居留、定居之新移民優先招收，之前未上過本區課程之新移民亦優先錄取，如仍有名額時得接受外縣市新移民參加。

課程地點為臺北市萬華新移民會館（臺北市萬華區長沙街 171 號 3樓），課程時間及時數如下：

第一班「居家達人養成班(一)」

5 月 15 日起至 5 月 31 日止 （每週三、五下午 13：30-16：30），共 6 堂，計 18 小時。

第二班「居家達人養成班(二)」 108 年 6 月 4 日起至 6 月 21 日止(6 月 7 日放假不上課) （每週二、五下午 13：30-16：30），共 5 堂，計 14 小時。

有興趣的新住民朋友請至線上報名填寫報名表，或email至寄至tt_779@mail.taipei.gov.tw。