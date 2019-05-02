汁多味美　胡瓜界的新住民「水果胡瓜」熱銷　

（台灣英文新聞／食安組綜合報導）東南亞品種的水果胡瓜，相較市面上一般常見的胡瓜果型漂亮、多汁又脆且產量高，近年來頗受市場青睞，甚至有胡瓜界「新住民」之稱，水果胡瓜及相關料理，將於4日展示於臺灣瓜果暨花卉嘉年華，臺南區農業改良場歡迎民眾一起來品嚐瓜果。

自由報導，行政院農委會台南區農業改良場每年都會舉辦瓜果暨花卉嘉年華活動，今年瓜類以「胡瓜」為主題，4日邀集種苗業者育成業者展示各種優良瓜果品種，除了一般市面常見的大、小型胡瓜外，還有迷你可愛的拇指胡瓜、皮色漸層的雙色胡瓜、水果胡瓜等，種類相當多元。

種苗業者表示，東南亞品種水果胡瓜在台灣研發育成約5年，相較一般胡瓜料理多以熟食入菜，涼拌沙拉則會選擇日系品種的小胡瓜，但東南亞品種的水果胡瓜不論是熟食、涼拌都很適合，且因近年新住民、移工消費人口需求增加，市場也逐漸成長。

「2019臺灣瓜果暨花卉嘉年華」即將於5月4日在臺南區農業改良場辦理，今年展出主題為胡瓜及花卉,相關瓜果雕刻、以及料理競賽也精彩可期，活動內容適合闔家參與，歡迎民眾一起來品嚐瓜果、欣賞果雕與料理藝術創作，體驗初夏賞瓜遊趣。

歷年來總是人氣爆表的果雕、料理兩項競賽仍將持續辦理。今年料理競賽的主體食材為米、瓜果與花卉，以選擇國產糯米、黑米、紫米、白米搭配瓜類(以大胡瓜、小胡瓜、西瓜為主)，花卉則限定以蓮花、玫瑰花 (乾燥花朵或新鮮花朵)入菜。瓜果雕刻競賽則以西瓜、大胡瓜、小胡瓜為主題材料，將其雕刻成蓮花、玫瑰花，可輔以其他瓜果類如南瓜、冬瓜、甜瓜、瓠瓜等，將由刀工技術、創意、造景佈置等項目分別評分。

配合農委會推廣多多食用國產米與米製品政策，今年DIY教學將製作老少咸宜的傳統米製食品，上下午各1場，採現場報名，額滿為止。今年度持續規劃青農展售攤位，販售當季優良農特產品，讓國人有更多機會支持農村新血，購買新鮮優質之產農特產品。

活動詳情歡迎上臺南區農業改良場官網查詢。