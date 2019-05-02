來趟台江國家公園之旅 乘竹筏、遊潟湖、品海鮮

（台灣英文新聞 / 廖秋煌 報導）台江國家公園的吸引人之處，包括了沙汕、潟湖、以及海埔地。由於台江國家公園的所在地大都是過去的內海淤積而成，因此形成獨特的濕地景觀與生活型態。

海埔地是指海岸地區經過自然沉積或人為施工，所陸化出來的土地。部分海埔地被開發成鹽田，而部分則成為魚塭。

為了提供候鳥充足與安全的食物，台江國家公園在七股營造「友善魚塭」，以傳統方式在大約十公頃的魚塭進行養殖。每年候鳥離開之後，剩下的虱目魚搭配當地鹽分地帶種植的番茄，做成魚罐頭，是造訪台江國家公園遊客的最佳伴手禮。

河口海埔地與離岸的沙汕之間，面積廣裘，一望無際的潟湖或稱內海，有調節水位與保護海岸線的功能。沙洲阻隔了海浪，使得潟湖內的風浪相對平靜。

三百多年前，這裡曾經是西方文明與中華文化進入臺灣的門戶，因此，台江國家公園的著名，不只是因為其生態資源，也是因為它是一座有歷史故事的國家公園。

西南沿海的潮汐創造了物種生長的良好場域，今日漁民利用此天然資源在此養蚵、捕魚，如同他們的先祖數百年來所從事的一樣。

為了發展觀光，遊客可以搭乘膠筏飽覽潟湖，欣賞鳥類、魚蝦貝類的生態、以及海風與夕陽交織的海洋風光，並品嘗鮮美的牡蠣與海鮮。