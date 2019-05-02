新北首座幼兒園特色遊戲場 學校蝴蝶特色納入規劃

新北市第1座幼兒園「特色遊戲場」今(2) 日於新莊區中港國小附設幼兒園啟用，幼生化身小小解說員， 親手繪製使用標語並改編兒歌， 向市長侯友宜說明如何安全使用遊戲場設施， 市長更與幼生一起進行鳥巢鞦韆初體驗。

市長侯友宜表示，中港附幼的「蝴蝶特色遊戲場」 是幼兒園中第1座特色共融兒童遊戲場，由師生共同合作設計， 結合校內蝴蝶園特色及共融精神，設計了蝴蝶造型溜滑梯、 蝴蝶圖樣彩繪地墊、共融式蹺蹺板、鳥巢鞦韆等，滿足所有不同能力 孩子的需求。此外，幼生透過觀察及對蝴蝶遊戲場的感情， 發揮創意親手繪製遊戲場使用標語，師生更一同創作改編「蝴蝶」、 「小毛驢」等兒歌歌詞， 以歌聲搭配幼生自編舞蹈動作介紹如何安全使用蝴蝶遊戲場。 從遊具設計到使用標語， 園內師生同心協力打造專屬中港附幼獨一無二的「 蝴蝶共融特色遊戲場」。

新北市致力推動「優化托育環境」政策， 本市公立學校及幼兒園設有兒童遊樂設施共計389校(園) 480座，已取得符合國家標準之合格檢驗報告計339校(園) 408座，106至108年改善總經費共計新臺幣約2億元， 預計於108年度全數完成改善以符法規。在安全、合格的基礎上， 本市更鼓勵各校(園)發展特色遊戲場，融入在地文化、 校園特色及共融精神，未來4年內將持續在公立學校及幼兒園內合適 的場地，增設14座特色遊戲場，讓新北市成為每個孩子的遊戲場。