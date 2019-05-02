新二代看過來　新北大專青年公部門暑期工讀召募開始囉

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）暑假再二個月就到來，想要一個安全有保障的暑期工讀環境嗎？新北市1日公布年度新北市大專青年學生公部門暑期工讀需求，召募設籍新北市並就讀國內大專院校之在學學生，其中新住民子女列入優先抽籤名單，有興趣的新住民家庭不要錯過！

根據公告，大專青年暑期報名日期自5月1日至5月15日為止，申請者需為設籍新北市並就讀國內大專院校之在學學生（須設籍4個月以上）。工讀時間為7月1日至8月30日，需求人數共計270人，時薪新臺幣150元計算，7月份為新臺幣27,600元、8月份為新臺幣26,400元，含勞健保及勞工退休金。

為保障新北市內新住民、原住民、及弱勢家庭，具以下十種身份者列為優先抽籤名單：

1、本人或父母一方為身心障礙者。

2、生活扶助戶。

3、由本府社會局轉介之本府監護學生。

4、本人為原住民。

5、新住民子女。

6、特殊境遇家庭之子女。

7、獨力負擔家計者子女。

8、中高齡且非自願性離職長期失業勞工之子女。

9、更生受保護人之子女。

10、家暴及性侵害被害人或其子女。

公開抽籤時間為5月31日下午3時，在新北市府就業服務處大會議室進行。報名簡章可至新北市政府勞動雲（https://ilabor.ntpc.gov.tw/）及新北市人力網（https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/GoodJob）下載。填畢後請將應備文件以親送或掛號郵寄至(22041)新北市板橋區縣民大道2段7號5樓東側(板橋火車站北一A) 新北市政府就業服務處張小姐收（電話:8969-2166轉1114-1122）信封上請註明「108年暑期工讀」。