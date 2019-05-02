新北自造教育及科技中心 帶領學生從生活玩科技

新北市教育局1日在永和國中辦理「 新北市永和自造教育及科技中心」揭牌啟用活動， 打破傳統理科深奧難懂的刻板印象，規劃完整國中三年「 玩的教科書」創意課程，結合生活科技及新興科技課程，培養學生「 玩中想，做中學」。

開幕儀式邀請新北市教育局長張明文及臺灣師範大學張玉山教授到場 揭牌，除展示學生創意作品， 也邀請貴賓共同體驗新興科技及生活科技特色課程， 學校師生利用簡單的機電電路控制馬達及連桿原理共同製作的大型拳 擊機器人-鋼鐵人及浩克，邀請局長與學生共同PK； 策略聯盟學校(積穗國小及江翠國中)也展示創意科技作品。

張明文局長表示， 本市擁有全國數量最多共7間自造教育及科技中心，統籌「 創發課程、創客推廣、創網社群、創師培訓、創地共享、創愛傳鄉、 創具漂鳥」七大特色， 共同推廣扎根達到校校有創客及科技教育政策，未來將持續朝「 全國數量最多、科技創意師資最強、社群能量最大」目標邁進。

永和國中有全國最整齊的師資陣容， 近年來積極參與新北市創客社群學校方案、成為新北市的D. School，也是台灣師範大學自造大師新北市的基地學校， 更是國教署十二年國教科技領域前導學校。透過學校獨有「 玩的教科書」課程，發展七到九年級每周一節生活科技課， 以生活科技為例，七年級特色課程主題為機構遊具，發展夾夾樂、 automata機構玩具；八年級特色課程主題為無動力遊具， 發展斜坡自走玩具、液壓機械手臂、橡皮筋彈力車； 九年級特色課程主題為電子遊具，發展線控車、拳擊機器人。另外， 新興科技則以體驗、學習數位加工機應用以及模組化程式設計。

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