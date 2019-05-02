長庚醫療財團法人購置超音波 捐贈10家服務偏鄉醫院

超音波是一種非侵入性、能快速且早期診斷的醫療儀器， 對偏鄉醫療服務具有重大價值。 長庚醫療財團法人為關懷偏鄉居民健康，繼去年捐贈氣墊床之後， 今年再購置10台超音波，捐贈給10家長期服務偏鄉醫療的醫院， 以協助偏遠地區民眾早期診斷、早期治療， 獲得更好的健康照顧與醫療協助。

捐贈儀式於2日下午舉行，長庚決策委員會主任委員程文俊表示， 長庚積極推動社會公益盡心竭力，去(2018) 年用於公益支出近9億元， 今後會秉持創辦人王永慶先生及王瑞慧董事長「取之於社會、 用之於社會」的理念，持續推展公益。

接受長庚捐贈的10家醫院多位處在資源較為缺乏的山區或離島， 包括：衛生福利部桃園醫院新屋分院、東勢區農會附設農民醫院、 宋志懿醫院(彰化縣二林鎮)、東華醫院(南投縣竹山鎮)、 衛生福利部朴子醫院、宏科醫院(臺南市善化區)、 衛生福立臺南醫院新化分院、衛福部臺東醫院成功分院、 衛福部花蓮醫院豐濱原住民醫院及衛福部澎湖醫院。

東勢農民醫院傅黎葳個管師表示， 幅員廣大的和平山區居民十大死因第一名為腫瘤， 第二名為心臟疾病，因為交通因素山區居民就醫很不方便， 因此一直希望透過巡迴義診照顧大家的健康， 但卻面臨有會操作超音波的醫師、卻沒有超音波的窘境。 超音波雖然是很好的診斷工具，但並不便宜， 每台約市價70萬元台幣，很多偏鄉醫院不是付之闕如， 就是儀器老舊無力更換， 很感謝長庚醫療財團法人本次捐贈這台可攜帶式的超音波， 增加醫療的機動性與即時性， 東勢農民醫院已經規劃於今年完成和平前山2條支線、 明年完成後山全面的檢測，以達到疾病預防的目的。

林口長庚醫院耕耘桃園市復興區已經17年， 提供山地偏鄉居民24小時無休的健康照顧，包含專科醫師駐診、 巡迴醫療、專科門診等醫療服務，讓當地民眾的住院比例明顯下降。 長期駐守在當地醫療站的古姓護理師分享指出，曾有一位外籍移工， 長期在復興鄉後山工作，因為肚子痛忍了2天才到醫療站求助， 幸好醫師用超音波即時確診為腹膜炎，只是當地無法手術治療， 便緊急安排下山到大醫院動手術， 痊癒後病人還特地到醫療站感謝暖心的醫療人員。

林口長庚紀念醫院一般內科陳英仁主任指出， 超音波是一種非侵入性、能快速且早期診斷的醫療儀器， 可運用在各種科別上，經常使用為婦科、腹部、心臟超音波。 國內文獻中指出，超音波在疑似急性闌尾炎個案中，有高達90. 5%的診斷準確率，並且阻止了16.8%不必要的開刀。 而國外的文獻也顯示， 使用超音波會改變偏鄉居民能否接受醫師評估病人要送大醫院開刀或 是就近治療的處置建議，比率達43%，同時也能夠縮短64% 開刀前的診斷時間。因此超音波在偏鄉醫療佔有很重要的角色，有高 解析度的超音波就可以把小的病灶照得清清楚楚， 讓醫師診斷更加精準，是偏鄉患者的一大福音。

程文俊主委強調，對於偏鄉民眾的健康照顧與醫療協助， 若能提供精準的診斷利器讓第一線醫療人員應用， 將可讓病患儘早獲得適切的治療，避免遺憾發生。 長庚醫療財團法人將持續提供醫療服務與資源， 和大家一起守護偏鄉。