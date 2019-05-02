全台賞螢最佳秘境在新北！綠色螢河夏初浪漫乍現

初夏來臨，全台各地將進入螢火蟲出沒季節，每年4月 中旬至6月是賞螢最佳時間，螢火蟲的生存條件嚴苛，要在零光害、 自然無污染的地方才能夠孕育出他們的蹤跡， 想要遠離都市喧囂走進大自然賞螢， 親身感受被綠色螢河包圍的夢幻場景，來新北市準沒錯！

新店區銀河社區前已辦理「水漾銀河生態賞螢趣」活動， 活動一開始會先在被稱為「天空之城遺世秘境」的青立方餐廳用餐， 接著進行生態解說與賞螢活動，白天拍美照、晚上賞螢火蟲， 有興趣的民眾歡迎找社區報名。(資料詳洽： 新北市銀河生態保育協會(銀河社區) 周小姐0926-001-369，LINE ID：45chou)

貢寮區龍崗社區也將於5月4日辦理「初夏歡樂派 續約金姑情」活動，先到外打林生態賞螢步道進行導覽解說， 欣賞在地梯田景緻，認識在地自然生態環境，夜晚漫步賞螢步道， 觀賞「火金姑」帶來的唯美螢光星海。(資料詳洽： 新北市生態生活促進會(龍崗社區) 張達祥理事長0928-280-350)

除上述社區外，平溪區紫東社區、 三芝區三和社區及石門區嵩山社區等農村再生社區也有螢況， 詳細活動內容敬請持續關注社區Facebook粉絲專頁。在此， 新北市農業局也特別呼籲，為了避免光害干擾螢火蟲生活環境， 賞螢時儘量不要使用手電筒等照明設備，如需以手電筒照路況， 請事先用深色玻璃紙罩住光源， 在欣賞大自然之美時同時也要避免破壞生態環境， 夜晚的山林才能永續保有如此夢幻的浪漫螢光美景。