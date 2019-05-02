瞄準泰國綠建材商機 綠辦率廠商搶進東協市場

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）經濟部推動綠色貿易專案辦公室（簡稱綠辦）徵集康築、茂系亞、玉禮、亞伯丁、億高等國內知名綠建材廠商，於4月30日至5月5日赴泰國參加「2019泰國建材展ARCHITECT’ 19」，呈現臺灣在綠建材及綠建築產業的研發能力及創新實力，協助業者開拓商機。

泰國建材展ARCHITECT為東南亞地區最富盛名及規模最大之國際性建材展，今年即將進入第33屆，為協助臺灣業者爭取泰國綠建築發展帶來的綠色建材商機，臺灣綠建築形象館本次將展示五家我國優質綠建材廠商，包含康築提倡打造健康居家生活的「綠設計」及「綠裝修」；茂系亞同時獲得生態綠建材及健康綠建材標章的「木地板」；玉禮環保無毒的「人造石英石」；亞伯丁具有低VOC逸散、水性環保等特性的「仿石漆」；及億高能全波段抗UV的「防曬玻璃」和「防曬膜」。

此次展覽主題「Living Green」，綠辦於該展設置「臺灣綠建築館Taiwan Green Building Pavilion」(攤位編號T503)，呈現臺灣在綠建材及綠建築產業的研發能力及創新實力。今年度綠辦將辦理多項海外拓銷活動，深入東協及印度等新南向國家市場，更提供客製化的「綠色顧客精耕專案」服務，透過設置於新南向國家的「綠色窗口」，蒐集許多寶貴的在地商情及商機。

泰國地處東協中心，更已晉身為全球退休勝地之一，加上生活水準不斷提昇，對於健康建築的要求愈來愈高，泰國市場深具龐大綠色建材商機及合作契機。2017年我國更頒發第一個臺灣綠建築海外認證給泰國當地臺商，此為臺灣推行綠建築十多年來之重要里程碑，將成為亞熱帶氣候地區綠建築的新典範。