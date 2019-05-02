臺灣企銀行動支付好便利！掃QR Code就可網購、提款

臺灣企銀搶先同業上線！自3月底起， 已可提供行動銀行客戶透過掃碼QR Code的方式進行現金提款及淘寶、天貓網購付款服務。

未來民眾想提款時，只要拿出手機，到有掃碼提款功能的ATM進行 互動式掃描，就可輕鬆完成提領現金。有別於以往傳統的實體金融卡插卡提款以及近年流行的無卡提款， 掃碼提款讓現金提領的便利性又提高到另一個層次， 除了最基本的不用攜帶卡片，也省去在手機上事先操作、輸入提款資料等動作，使用者只要像平常操作AT M的方式一樣，選擇掃碼提款及要提領的金額，這時只需要拿出​手機與ATM進行互掃QR Code的動作，再經由指紋、 臉部辨識或圖形密碼等方式做安全驗證，即可輕鬆提領現鈔， 整個提款過程僅在短短1分鐘內完成。

另外為了讓民眾的網購生活更加便利， 臺灣企銀把掃碼付款服務也放到淘寶、天貓網裡面了！該行早在10 6年時就已提供民眾使用晶片金融卡加讀卡機的方式在淘寶、天貓付款， 直接從存款帳戶中付款扣帳，而這次的掃碼付款服務， 讓民眾可以直接拿起手機，掃描​結帳頁面中的QR Code，即時完成付款， 省去要準備實體金融卡與安裝讀卡機的麻煩， 且交易手續費與使用實體金融卡一樣，僅需交​易金額乘計1%。