台灣再添生物多樣性　新物種「金門鐘螺」現蹤

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）台灣生態多樣性傳出好消息！金門國家公園管理處今（2）日公布，在烈嶼地區發現286種潮間帶生物，其中近40種在台灣從未有任何紀錄，包括世界新物種「金門鐘螺」，也是首個以金門命名的物種。

鐘螺科也稱馬蹄螺科，呈圓錐形，顏色大都與環境類似，具有保護色功能。牠們平時躲在岩礁上或岩縫中，等夜間退潮時才出來覓食，以岩石上的藻類為主食，全世界有800餘種，目前台灣紀錄有60種左右。

全球首筆紀錄「金門鐘螺」，外殼堅固呈金字塔形，最高可達8毫米。螺紋顏色從米色、粉紅色、紫色至金黃色，螺旋雕塑由緊湊的圓形珠狀組成，十分獨特。

金門國家公園管理處表示，該物種體積甚小，顏色鮮豔美麗，色彩和棲地環境相似，如不細看很難察覺。管理處2016年委託金門縣戰地史蹟學會進行「烈嶼潮間帶生態影像拍攝及撰稿」生態調查，調查人員每天於退潮時間，辛勞紀錄，才陸續於烈嶼鄉貴山及后頭發現金門鐘螺（Calliostoma apicisuperi S.-I Huang & I.-F. Fu, 2019）。2018年標本經送交台灣學者黃式毅與傅譯鋒鑑定，已於今年2月發表於國外期刊，標本則捐贈台中國立科學博物館。