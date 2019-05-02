【快訊】宋楚瑜記者會：從未說過「一國兩制」 即起退回資政聘書

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 總統府資政、親民黨主席宋楚瑜日前接受中國新華社專訪，表達兩岸立場看法卻引發爭議。

蔡總統今(2)日呼籲宋楚瑜自出面說清楚，若真的對「一國兩制」持肯定態度，會請他離任總統府資政。

新華社日前刊登親民黨主席宋楚瑜的專訪，文中指出宋楚瑜贊同一國兩制台灣方案，但親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，這應該是誤解，宋楚瑜完全沒提到一國兩制。

身兼親民黨文宣部主任的台北市議員黃珊珊，4月30日透過臉書表示，有關親民黨兩岸政策的紛擾，她並未參與也無從說明，因此請辭親民黨文宣部主任一職。

宋楚瑜沉默多日後，今下午親自召開記者會表示，他是以親民黨主席的身分到中國參訪，並非總統府資政，而他也不需要資政這頭銜，即日起退回資政聘書。

宋楚瑜在記者會直播中強調，他在那麼多場合上，「一國兩制」這4個字他從來沒有講出來過。這次去中國主要是談經濟，不是談政治，他明確地說，他沒講過這4個字，更談不上主張要用一國兩制的香港模式來處理兩岸關係。

宋楚瑜強調，他雖有資政頭銜，但這身分是代表中華民國政府出席APEC領袖會議，需要有政府頭銜，而不能用黨的領導人參加。他接受這頭銜，但他從未在國內、國外用過這個頭銜出去參加任何活動。

宋楚瑜同時表示，他要用很憤怒的態度譴責那些移花接木的人，兩岸已經很複雜了，移花接木是雙方過去喜歡用的手法，對兩岸一點好處都沒有。

圖/臉書記者會截圖

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