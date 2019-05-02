《政經關不了》YouTube首播　班農受訪：支持政黨初選制度

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）由彭文正和李晶玉主持的政論節目《政經看民視》遭民視喊卡，節目改在YouTube頻道重新包裝上架《政經關不了》並於5月1日首播，首集節目邀請到美國前白宮策士班農（Steve Bannon）、民進黨籍台北市議員高嘉瑜、蝴蝶蘭文創吳祥輝、華裔美籍評論作家曹長青等人。

新節目《政經關不了》以彭文正訪問原搭檔主持、也是他的夫人李晶玉揭開序幕，一開場就談論電視節目被停播一事；李晶玉在節目上力挺彭文正，指他無黨無派，追求正義公理，對於因政治因素「被失業」感到遺憾。

彭文正在節目中也以英文訪問班農對總統大選黨內初選的看法。班農表示，他是初選制度堅持的支持者，惟有辦初選，才能推出黨內最強、最能代表黨核心價值的候選人。他回顧2016美總統大選，直言，川普一開始並不被看好，但透過初選的辯論與洗練，他成功取得共和黨代表權並擊敗民主黨強手希拉蕊。

被問到美國媒體與政府的緊張，班農也說，雖然川普面對到許多負面、甚至不實的新聞報導攻擊，但他會起身對抗上火線澄清，在這過程中，川普變得更強，成為一個更好的領導人。他也笑說，川普可能會很想關掉反對他的政治節目，但他沒有這樣做。

在首集節目中，高嘉瑜與吳祥輝皆談到民進黨內由初選制度所衍生的民主危機，高嘉瑜在節目中也揶揄自己說：「現在是邊緣人取暖大會嗎？」節目在YouTube頻道首播19小時以來，已累積逾4.7萬觀看次數，影片下方多是對節目加油打氣的留言。