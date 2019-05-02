移民署守護遠洋移工人權　防制人口販運案件

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）移民署前往南方澳漁港關懷外籍漁工生活，並加強政令宣導，防治人口販運。移工表示，好感動並感謝台灣政府關懷。

近年台灣的人口紅利逐年降低，為維持經濟的持續發展，引進的外籍移工達70萬人，單單在宜蘭縣轄內的外籍移工人數就有13,378人，其中，從事漁業的移工也達4,000人，這些外籍移工的人權保護已成政府無可迴避的責任，更是國際媒體關注的重點。

為保護這群為你我桌上佳餚與大海搏鬥的移工朋友，今(2)日內政部移民署北區事務大隊宜蘭縣服務站，特別前往回港整補停泊於南方澳漁港的遠洋漁船「金慶富62號」、「金慶富66號」向來自印尼的移(漁)工朋友進行「移(民)工權益守護」關懷活動。

首先，宜蘭縣服務站主任簡聰洲透過即時翻譯，向來自越南與印尼的移工朋友進行「人口販運防制法」、「人口販運案類及型態」的說明，與會的同仁也發放了防制人口販運及多國語言版的防範犯罪宣導文宣。

接著，再逐一向在場的移工及漁工朋友發放「內政部推動擴大失聯移工自行到案專案」宣導文件及宣導品，希望在場的移工朋友能利用臉書、LINE等人際網絡，向目前在台逾期停（居）留之失聯移工轉知，自即日起至6月30日止，只要失聯的移工朋友自行到案，即可受到專案期間「從寬」論處，除逾期罰鍰金額降減至新台幣2千元，亦可免收容自行離境，其管制再入境台灣期限亦會縮短。

移工阿度感動表示，來遠洋漁船工作已經2年，感謝政府機關這麼關心他們這群為生活在海上打拼的移工。

船長廖敬竤表示，透由政府機關的宣導，可讓船上移(漁)工知道本身的權利與義務，避免不必要的爭執，相當好！

宜蘭縣服務站主任簡聰洲表示，希望藉由宣導與互動的機會，讓在遠洋漁船上工作的移工朋友知道，你們並不孤單。雖然你們的工作場域是遠在千里之外，但移民署及相關執法機關都會是你堅強的依靠及永遠的守護者。