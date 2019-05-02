網友沸騰! 澳洲司法部官網將台灣列為國家

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）澳洲政府的司法部官方網站將台灣列為「國家」，澳洲司法部接受媒體詢問時並未做出回應，但消息曝光後許多網友都興奮地轉傳新聞。

據《自由時報》今（2日）日報導，澳洲的華語新聞報《澳洲新報》指出，澳洲司法部官網的「外國影響透明度計劃」旨在向公眾和政府決策者公布外國勢力對澳洲的政治影響程度與性質，外國人若安排從事相關政治遊說行動，或是政治相關事件，都必須主動登記，公開透明地說明活動種類與目的。

澳洲司法部官網的「外國影響透明度登記」網頁將台灣列為國家。截至本月2日為止，向澳洲司法部註冊的澳洲公司有120家，每家公司都必須註明自己所代表的外國企業與遊說項目。台灣中油公司以澳洲子公司OPIC Australia Pty Ltd的名義委託澳洲殼牌公司（Shell Australia），對澳洲政府與國會進行「一般政治遊說」（general political lobbying）與「議會遊說」（parliamentary lobbying）。

澳洲司法部官網將台灣列為國家。(司法部官網截圖)

或許有人覺得此等小事何足令網友沸騰，但考慮到中國近年來的霸道行徑，就不難理解網友的反應。近年來中國積極對各國企業施壓，要求台灣不得被列為國家，不願配合的企業動輒遭到威脅，甚至處罰。去（2018）年澳洲外交部部長畢紹普（Julie Bishop）就曾因此對北京當局發出警告：「休想用脅迫的方式插手澳洲航空業」，並強硬表示公司有權在不受政治壓力的情況下，自由進行商業活動。