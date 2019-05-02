美FDA警告 3款安眠藥恐引發嚴重副作用 已造成20死

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）美FDA本週二發布強烈警告，指出市面上有幾款安眠藥可能引發嚴重副作用，在美已造成66起患者服用後釀成輕、重傷的意外，包含20人死亡，因此要求藥商應加註警語提醒患者。

美FDA針對3種成分的安眠藥祭出最高級別的「黑盒警告」，包含eszopiclone（Lunesta）、zaleplon（Sonata）以及 zolpidem（Ambien、Ambien CR、Edluar、Intermezzo和Zolpimist），要求藥商應加註警語提醒患者外，醫師也不該開立這些處方藥物給複雜性睡眠行為的患者，例如夢遊等。

這66名患者服用上述安眠藥後，出現夢遊、未完全清醒即駕車和使用鍋爐的情形，造成跌傷、傷燙傷、溺水、車禍、斷肢和一氧化碳中毒等意外，甚至有20人因意外而死亡。

據統計，台灣有近300萬名失眠患者，其中有服用安眠藥習慣的患者約70萬人，美FDA提出的3種成分的藥品在台灣都有上市，不免引起民眾恐慌，對此，聯合報引述食藥署藥品組科長洪國登說法，目前這3種成分的藥品於國內雖未接獲不良反應通報，但是國際間陸續傳出少數夢遊的消息與警訊，因此食藥署過去要求醫療院所在藥袋上加註警語，近日會再啟動評估作業，看看是否比照美國在藥品說明書上加註紅框，強化警示效果。

洪國登科長提醒，正在使用這3種成分藥品的民眾，用藥後應立即睡覺，更應避免開車、操作機械等。倘若發現自己曾在用藥後發生夢遊情形，就要立即尋求醫師協助。