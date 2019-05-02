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美情治網再現漏洞 前中情局雇員坦承洩密中國

這已是今年以來第三起，美國情報人員為中國從事諜報工作遭破獲案件

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/02 14:45
前中情局（CIA）雇員李振興（Jerry Chun Shing Lee）（AP）

前中情局（CIA）雇員李振興（Jerry Chun Shing Lee）（AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）前中情局（CIA）雇員李振興（Jerry Chun Shing Lee）涉嫌為中國從事間諜工作，美國司法部1日指出，他已坦承不諱，認了曾將美國國防與情報機密交與中國。

路透報導，今年54歲的李振興於2007年離開中情局，移居香港。2010年，兩名中國特務與他接觸，欲以10萬美金收買他，並允諾照顧他的下半生，只要他交出任職CIA時所得悉的機密。2010至2013年間，他的戶頭陸續匯入了不明款項。

司法部聲明指出，李振興將CIA機敏行動的相關資訊，包括地點與時間等，儲存在一隨身碟。2012年，美國聯邦調查局（FBI）也在他下榻的檀香山飯店房間內，搜出了手寫筆記，內容是關於他在2004年以前在中情局服務的工作內容，如中情局線人身分、真實名字、行動會合地點、手機、秘密設施等。

這已是今年以來，第三起美國前情報人員出賣國家機敏資訊予中國之案例。李振興將於8月23日判刑，最高恐判終身監禁。

今年3月，美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）幹員Ron Rockwell Hansen坦承將機敏資訊輸往中國，藉此獲得巨額報酬。美聯社指出，另一名前CIA幹員Keven Mallory也為了25,000美金，不惜將美國最高機密洩予中國，檢方求處無期徒刑。
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