悠遊卡迎接母親節　5月三大商圈滿額現折

（台灣英文新聞/宇妍 綜合報導) 5月是屬於母親的月份， 悠遊卡在重要時刻可以陪著母親們買菜、逛街、還能幫媽媽們省錢，讓悠遊卡成為媽咪的好閨蜜，整個5月都圍繞在幸福氛圍中。

5月份悠遊卡公司在士東市場、西湖市場及桃園商圈推出「滿額現折」的優惠， 還可以在悠遊卡LINE官方帳號上參加分享「悠遊卡長輩圖」 抽獎活動。

使用悠遊卡5月在士東市場、西湖市場及桃園商圈付款消費滿額現折活動，具體內容包括:

◆士東市場單筆消費滿500元，可直接折 20元，單筆不累贈，每日每卡限贈3次，限量10,000組；

◆西湖市場單筆消費滿200元也可直接折10元，單筆不累贈， 每日每卡限贈3次，限量20,000組；

◆桃園包括中平、中原、 六和及A8商圈也有單筆消費滿200元也可直接折10元， 單筆不累贈，每日每卡限贈3次，限量30,000組， 媽媽在消費時記得掏出悠遊卡拿好康。

除此之外另外兩項好康，包括:

◆士東市場西湖市場消費就送康乃馨--5月10日在西湖市場、5月12日母親節當天在士東市場， 不限金額使用悠遊卡消費，就可免費兌換1支康乃馨， 送給媽媽時機正好！

◆分享長輩圖抽500元加值金--除了可以隨時拿優惠外，自5月1日至31日，只要在悠遊卡LIN E官方帳號點擊選單中「分享長輩圖抽500元加值金」， 就能獲得悠遊卡長輩圖， 將任一張悠遊卡長輩圖公開發布在個人臉書上，並標註一位好友， 寫下「我愛用#悠遊卡長輩圖，認同請分享，悠遊卡是@(好友帳號 )的好運閨蜜，一起來抽500元加值金」， 設定貼文公開及到悠遊卡臉書粉絲專頁活動專區按下「參加」， 並貼文留下「完成任務」，共有30名中獎名額。

悠遊卡公司表示，若想蒐集整套「悠遊卡長輩圖」，不要忘記在5月 1日、5月8日及、5月15日到悠遊卡LINE官方帳號下載， 共有6種圖案可分批到手。

悠遊卡長輩圖(逛街篇)

悠遊卡長輩圖(買菜篇)