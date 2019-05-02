電子菸不傷身？ 日研究：跟傳統菸草一樣含尼古丁和致癌物質

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國健署今（2）日表示，不管是電子菸或加熱式菸品都會對人體健康造成危害；加熱後釋放出的菸霧與傳統紙菸相同，均含有尼古丁和其他致癌物質，戒菸才是最安全的自保之道。

菸品中所含的尼古丁等成癮性物質，會刺激神經釋放「多巴胺」（dopamine）讓人感到自在與放鬆，在反覆的刺激之下，會變得神經衰弱，多巴胺的分泌量也會隨之減少，需要靠更多更強的尼古丁才能刺激。國健署提醒，菸煙的暴露並沒有安全劑量，民眾要遠離任何形式的菸草產品，才能避免成癮。

根據日本研究報告指出，加熱式菸品與傳統紙菸一樣，除含尼古丁易讓人成癮外，也含有焦油、NNN、NNK、甲醛、乙醛等有毒及致癌物質。而今年發表於菸草控制期刊(Tobacco Control)的最新研究報告更指出，加熱式菸品的塑膠材料部份，在一般使用的加熱過程中，於90°C左右就會釋出急毒性與高毒性物質：甲醛氰醇(formaldehyde cyanohydrin)，且由於加熱式菸品設備的使用性質，可能會導致吸食的間隔減少，因此可能增加用戶對尼古丁和其他有害化學物質的攝入量。

雖有部分國家認為加熱式菸品為「菸品」，而同意該產品上市，並不意味著它們是安全的，也不代表決定該產品是減害產品。美國食品藥物管理署(FDA)於2018年召集的諮詢委員會專家，即以壓倒性投票結果否定「加熱式菸品可降低菸害相關疾病的風險」，也否定對於「吸菸者會改用加熱式菸品作為戒菸工具」的可能性。

國健署提醒，菸煙的暴露沒有安全劑量，只要吸入菸煙就有害健康，切勿嘗試任何會使人成癮或成份不明的東西，才是最安全的自保之道。