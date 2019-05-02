5/3新聞自由日 聯合國：新聞自由重要性不亞於人權

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）5月3日是世界新聞自由日，今年的主題是「媒體推動民主：虛假資訊時代的新聞和選舉」。聯合國秘書長古特瑞斯特別強調，新聞自由與人權同等重要。

古特瑞斯(António Guterres)指出，新聞自由是建立公平公正的體制、讓領導人接受問責和面對權力推誠布公的基石。選舉期間尤為如此，這就是今年世界新聞自由日的焦點。他認為，如果無法獲得透明和可靠的資訊，民主就不完整，因「新聞自由對和平、正義、可持續發展和人權至關重要。」

他提到，雖然科技發展改變了大家獲取和分享資訊的方式，但有時也會被用來誤導輿論或煽動暴力和仇恨。隨著反媒體言論日趨增多，對記者的暴力和騷擾也在增加。越來越多的襲擊事件和有罪不罰文化都令他深感不安。

根據聯合國教科文組織的統計，2018年有近100名記者遇害，數百名記者被監禁。當新聞記者成為襲擊目標時，整個社會都要付出代價。

古特瑞斯接著說，值此世界新聞自由日之際，他呼籲大家捍衛記者權利，其努力有助為所有人建設一個更美好的世界。

聯合國大會於1993年宣佈5月3日為「世界新聞自由日」，其意在宣揚新聞自由的基本原則，評估全球新聞自由狀況，保護媒體的獨立性不受侵犯，並向殉職的新聞工作者致敬。

教科文組織今年還發起了「捍衛新聞（Defend Journalism）」宣傳活動，鼓勵各界媒體在其出版物和數位平台上展示相關標識，以此宣示支援自由、獨立的新聞事業這一共同願望。

本次國際大會由聯合國教科文組織、衣索比亞政府及非洲聯盟，自5月1-3日在非洲衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴(Addis Ababa)舉辦，預計吸引來自民間社會、媒體組織、學術界和司法機構代表等逾千名與會者，就「新聞報導在選舉過程中如何超越情緒操控，戰勝不實資訊？我們該怎樣與詆毀新聞記者的言論進行鬥爭？選舉法規在網路世界的實施程度應如何把握？」等議題進行交流。