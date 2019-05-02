心經、道德經、金剛經！書道藝術家宿悅「聽墨」個展　異雲書屋展至5/19

（台灣英文新聞/劉怡均 台北報導）台北市大安區異雲書屋邀請中國書法藝術家宿悅舉辦個展，帶來13部抄經作品以及小品展出，「聽墨－宿悅書道藝術展」自即日起展出至19日。

一向致力於連結中國傳統美學與當代藝術的異雲書屋，已於過去兩年積累了一系列與文房品相關的展覽。從宣德爐以至香具、茶具、器物繪畫等，除了傳遞一種精細的生命態度，更蘊含了延續文化、為傳統美學再造新意的理想。

「聽墨－宿悅書道藝術展」，由異雲書屋偕來自北京的書家宿悅傾力籌劃，同時也是宿悅繼北京、上海、日本京都三地的展覽經歷外，於台灣台北的首演。

進入展場可見長達七分鐘的影片，將觀者的視線收納在3米寬的尺幅上，真實還原了宿悅的書寫狀態，其筆勢氣韻無論是行草、小楷，抑或榜書，神氣充盈，在動、靜、虛、實之間近乎登臨了與自然合一的境界。

書道作為千年華夏文明的精粹，亦是現代藝術孜孜以求的營養和靈感源泉。《道德經》云：「人法地，地法天，天法道，道法自然」。漢字書道的高妙，正是源於天地萬物，始於器用，終於道法自然的天地精神。

中國現代美學的先行者和開拓者宗白華曾說，中國的書法，是節奏化的自然，表達著深一層對生命形象的構思，成為反映生命的藝術。

書家宿悅自幼即醉心翰墨，酷愛書道篆刻，除有書香門庭的經年薰陶，亦有明師侍學的傾心轉化。以「光風霽月」、「俊逸豐神」來形容宿悅的書道最是貼切。近年益發專注於經書的抄寫，字形嚴謹而氣韻貫通，秉持著勤與篤，經文在宿悅的線條中獲得極為澄澈純良的展現。

此次，展出作品囊括13部經，從近6000字的《金剛經》、5000餘字的《道德經》和《楞嚴經》第一卷，《佛說阿彌陀經》、《心經》等，以及耐人玩味的文人小品。

「書道應回歸書房案頭，為日常所用」，是宿悅長久以來的信仰，從生活、閱讀以至書寫，莫不如是。唯有長年的專心致志，方能在漫長而恆定的積累過程中，從共性走出個性。

異雲書屋主人陳維駿表示，「本展立意「聽墨」，起初概念源於太極拳法的聽勁，皆為用意感知。「聽」，非指聽覺的官能，而是用心體悟；「墨」，則為書道呈現的媒介。藉由本展，異雲書屋希望邀請觀者，從宿悅的書道中細細感知書者的學習與生活狀態，憑神縱遊以音聲入境、渲墨於形的書道世界裡。