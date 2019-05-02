〈時評〉民進黨何時變成「蔡英文制」？

民進黨中常會上，為了初選時程爭論不休，面對黨中央秘書長羅文嘉提出時程規畫，挺英人馬怒嗆說，「黨難道是秘書長制嗎？」確實，這些人所有爭取的是「蔡英文制」，一個以蔡英文為主的民進黨。

但民進黨不等於蔡英文，蔡英文更不等於民進黨，民進黨若只能以蔡英文的意志為依歸，硬是將兩者掛勾在一起，立委提名也不必舉辦初選，一切就以蔡英文指定為優先，難道這是民進黨追求的制度？

自從公告總統黨內初選以來，民進黨因為蔡英文已經延後了一次初選時程，不過，到底延到何時，遲遲沒有定論，民進黨中央必須負責總統初選，因此依權責在中常會上提出建議案，而且是根據上次中執會結論，總統初選在立委提名後，將總統初選時程預設在5月底，這是負責任的態度，更是為順利舉辦初選預作各種準備。

但挺英的多位中常委，不滿負責報告規畫的羅文嘉先向媒體透露草案，於是重砲抨擊，羅文嘉也不甘示弱，回嗆英系人馬陳明文「出來外面講」。因為這種私底下要掩護蔡英文的行為，怎可能公開承認？挺英人士立刻「見笑轉生氣」，質疑「黨難道是秘書長制嗎？」

民進黨向來沒有秘密，決定更不是秘書長制，也不是黨主席制，而是「合議制」，只不過，目前中常委的組合裡，多數是英系人馬，因為上一次改選時，蔡英文是黨主席，也是總統，府院黨權力一把抓。但去年九合一敗選後，蔡英文引咎辭去黨主席，其實中常委同時已失去民意基礎、應跟著改組。如今，蔡英文是透過舊有的權力結構，繼續把持中央黨部，成為不折不扣的「蔡英文制」。

這個以舊勢力為核心的中常會，唯一目的是確保蔡英文繼續參選總統，想盡辦法阻擋行政院前院長賴清德出線，因此，中央黨部規畫的總統初選草案，中常委根本不願意認帳，相反地，這些人還要全黨幫忙背書，讓初選時程一延再延，好讓蔡英文能夠反敗為勝。

如今，中常會為了蔡英文，完全不顧中央黨部的職責，更不惜撕破臉，難不成是要整個民進黨跟著一場初選而陪葬？這些挺英中常委乾脆直接將民進黨改名為「蔡英文黨」比較快，以後根本也不必再遮遮掩掩了，就可馬上提名蔡英文參選。

（作者李平華，資深媒體人）