諾貝爾獎高行健「獨白」首授權　台師大知音劇場演出至5/5

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）諾貝爾文學獎得主高行健作品授權劇作「獨白」於台師大進行首演，由果陀創辦人梁志民執導，全方位劇場演員許逸聖獨挑大樑演出，攜手劇場界頂尖設計名家王世信、王奕盛等，共同詮釋高行健大師寫給演員的「獨白」情書，將於今（2）日演出至5日止。

「獨白」由台師大表演藝術所教授梁志民編導，同時也身為果陀劇場創辦人的他，堅持朝著「精緻舞台劇」及「中文音樂劇」的創作路程邁進，將百老匯專業劇團經營模式帶進台灣劇場界，編導作品已經超過40餘齣，包含為人熟知的「吻我吧娜娜」、「看見太陽」、「天使--不夜城」等。

世界首演的「獨白」為梁志民第四度執導的高行健作品。梁志民指出，「獨白」是一齣獨角戲，更是一齣透過「表演」來「講表演」的戲。「獨白」的演出難度極高，演員需具有豐富的表演經驗，才能駕馭劇中演員與多重角色間，不斷穿插、抽離、進出的過程。

梁志民說明，排練期間，每當許逸聖演到令人動容處，就讓他真心覺得，這是高行健大師寫給演員的一封真摯情書。

此次，對於高行健創作於1984年的「獨白」，梁志民運用許多打破舞台假定性的導演手法，讓觀眾可以在35年後的今天，窺見高大師先後提出的「演員三重性」和「人稱轉換理論」。

梁志民表示，本次製作邀請知名舞台設計王世信、影像設計金獎得主王奕盛等劇場一流名家參與，在王志剛設計的音響及音效方面，則運用立體環繞音響，再加上由台達電子關聯企業 Digital Projection 全力支援的超高階投影，更深刻描繪穿梭於歲月與角色間的人生「獨白」，使作品在劇場美學、聽覺、視覺上達到極致。

台師大表演藝術所所長夏學理指出，台達電子的Digital Projection 不但曾兩次榮獲由美國電視藝術與科學學會頒發的艾美「傑出工程技術開發成就獎」，也是迄今為止，唯一連續兩次獲得該獎項的投影機生產商。

夏學理透露，自2012年台師大表演所獲高行健首肯擔任講座教授起，表演所即陸續推出包括「夜遊神」中文版世界首演、華麗搖滾音樂劇「山海經傳」，與「靈山」音樂舞蹈劇場等高大師的經典作品。

睽違35週年！「獨白」在跨界合作下將於台師大知音劇場進行首演，並已於開放線上免費索票，詳情請前往台師大官網或臉書查詢。