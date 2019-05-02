涉華為投資案洩密 英國國防大臣遭撤換

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）英國媒體上個月披露，英國有意有條件開放華為（Huawei）進入該國5G市場，國防大臣威廉森（Gavin Williamson）疑似涉及此洩密案，1日遭到首相梅伊（Theresa May）開除。

BBC報導，每日電訊報（The Daily Telegraph）上月報導，英國國家安全委員會（National Security Council）召開會議，決定有條件讓華為佈建該國5G建設。報導警告內閣，此一決定恐危及國家安全。

由於事涉敏感，報導一出震驚梅伊政府，隨即展開調查，要揪出洩密的與會官員。知情人士向BBC透露，威廉森的確曾與每日電訊報的政治編輯會面，但並無確切洩密證據。

首相梅伊1日向威廉森表示，已掌握有力證據，證明他應對此洩密案負責，並稱對他已失去信心，認為他已不再有資格擔綱國防部長。威廉森極力否認，據悉還在媒體前以孩子生命起誓，絕未放出消息。

英國國家安全委員會是由高層內閣官員召開，必要時會邀集軍方、情報單位官員參加，如政府通訊總部（GCHQ）、軍情五處（MI5）、軍情六處（MI6）等情治單位，都可能在會中與各大閣員分享機敏資訊，所有與會人士皆須遵照《官方機密法》（Official Secrets Act）簽下保密條款，嚴禁揭露會議資訊。