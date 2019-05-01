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新北慶祝人口達400萬　14歲新住民子女成幸運兒獲精彩大禮

5月25日(六)戶政展首日，將舉辦第14波抽獎。抽獎內容包含，淡水的「海洋都心3：中央花園」 17坪小套房、納智捷U5休旅車、雪梨雙人來回機票、gogoro電動機車、iPhone X、49吋液晶電視及電冰箱等好禮

By 文化組, 台灣英文新聞
2019/05/01 18:44
(圖片來源：Pexels)

(圖片來源：Pexels)

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）新北市設籍人口已達400萬，為慶祝此里程碑，新北市政府將贈予第400萬市民黃金2兩，並舉辦抽獎。

根據《新頭殼》報導，自107年「住在新北；設籍新北」力拼人口400萬，每1000人設籍就辦一波抽獎，如今將在5月25日抽出最後一波大獎。

此次獲得黃金2兩的是─14歲越南新二代的楊小妹，以及剛出生的蘇姓女嬰。她們見證新北市達400萬大關，實踐多元文化之里程碑。

民政局表示，5月25日(六)戶政展首日，將舉辦第14波抽獎。抽獎內容包含，淡水的「海洋都心3：中央花園」 17坪小套房、納智捷U5休旅車、雪梨雙人來回機票、gogoro電動機車、iPhone X、49吋液晶電視及電冰箱等好禮。

根據新北市2018年的主計處資料，六都新住民人數計 37 萬 900 人，占全國新住民總人數 53 萬 512 人之 比率高達 69.91%，其中又以新北市之 10 萬 3,180 人(19.45%)最多，高雄市 6 萬 822 人(11.46%)居次，臺北市 5 萬 9,696 人(11.25%)排名第 3。數據顯示，新北市新住民人口成長迅速，且人數為各市縣最多， 儼然成為我國新住民人口聚集最重要的都市。
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