翡翠河山不再 巴爾幹半島河流成垃圾島

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）人類對環境的無情摧殘，再現經典案例。位於巴爾幹半島上的國家波士尼亞與赫塞哥維納（簡稱波赫），原以翡翠綠的清澈河水聞名，如今美景再不復見，只見河流上漂著的，不是輕舟船筏，而是堆積成山的寶特瓶、生鏽桶子，甚至「洗衣機」。

美聯社報導，巴爾幹半島上的諸多國家，九零年代起戰禍頻仍，失業率高、貪汙嚴重、法治不彰，遑論改革。政府失職的結果是犧牲了環境，廢棄物處理問題行之有年，未見改善，垃圾往往未能善加回收，而是進了臨時掩埋場、傾倒於河川。

其中一條正在無聲哭泣的河川，就是德里納河（Drina）。它流經蒙特內哥羅、塞爾維亞，與波赫，鄰近一處水力發電廠的河域，放眼望去已成了一座「垃圾島」。當地居民表示，每年從德里納河撈出高達80萬噸垃圾，不只塑膠寶特瓶，人們什麼都往河裡扔，包括動物屍體。

這三國環境部長4月齊聚這慘不忍睹的汙染現場，共商清汙大計，但環保人士與居民都不抱期待，畢竟垃圾處理豈是一朝一夕可解，至少得多年規劃與龐大投資才見成效。

在同樣遭受嚴重汙染的波士尼亞河（Bosna），一名漁夫回憶，那裏曾有鯰魚、鯉魚、鱸魚，如今魚兒已無生機，幾乎死絕。

德里納河嚴重汙染（圖／美聯社）