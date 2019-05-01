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五一勞動節　血汗醫護、環保局人員冒雨爭權益　

醫護人員今天抗議行動的目的之一，是要聲援台北醫院大火案中遭起訴的護理師。環保局企業工會，也演出行動劇抗議過勞。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2019/05/01 16:41

醫護工會演出行動劇抗議過勞。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天是五一勞動節，雖然天氣不好下著大雨，醫護人員、清潔人員等多個勞工團體仍走上街頭抗議，希望爭取應有的權益！

醫護工會今到衛生福利部前抗議提出要求保障未納勞基法醫師的權益、護病比單獨立法等6項訴求。衛福部表示，將修法保障醫師職災、退休金等權益，未來也持續推動相關修法。

由多家醫院工會及護理師、治療師、藥師、醫檢師等產業工會共組的2019血汗醫護工會大隊，今天上午到衛福部前抗議，除聲援台北醫院大火案中遭起訴的護理師外，也上演「墜落血汗的白衣天使」行動劇。

血汗醫護工會大隊並提出6項訴求，包括主治醫師應有工時規範、護病比單獨立法、護理師支援他科應有訓練計畫、醫療人員繼續教育課程應納入工時、訂定治療師勞動契約、補助員工健檢減少職災等。

中央社引述北市醫師職業工會代表廖偉翔表示，今年(2019年)9月起私立醫院住院醫師將納入勞基法保障，但公、私立醫院的主治醫師仍然不在保障範圍內，要求衛福部在主治醫師納入勞基法之前，能藉由其他法規給予工時等保障，避免醫師過勞。

台灣基層護理產業工會理事郭惠珍指出，護理人員不足與過勞是不爭的事實，即使醫護人員工會已陸續設立，但職場上護理師仍礙於院方壓力，不敢加入工會。

此外華視新聞報導，台北市環保局企業工會今集結在台北市政府前，喊出「補足人力」等3大訴求。他們高舉千手觀音看板，象徵人力不足忙不過來。

台北市環工理事長說，「我們不是千手觀音」，演出行動劇抗議過勞，醫護人員上午也聚集在衛福部前，提出2大方向，制度性保障醫護勞動權益，加強醫療機構管制與監督。

台北市環保局企業工會提出的3大訴求，包括補足人力，還有當公務車發生事故損壞，不該由隊員全額負擔修理費，最後一項則是把夜間執勤薪資納入平均工資。
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