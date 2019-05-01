五一勞動節　血汗醫護、環保局人員冒雨爭權益　

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天是五一勞動節，雖然天氣不好下著大雨，醫護人員、清潔人員等多個勞工團體仍走上街頭抗議，希望爭取應有的權益！

醫護工會今到衛生福利部前抗議，提出要求保障未納勞基法醫師的權益、護病比單獨立法等6項訴求。衛福部表示，將修法保障醫師職災、退休金等權益，未來也持續推動相關修法。

由多家醫院工會及護理師、治療師、藥師、醫檢師等產業工會共組的2019血汗醫護工會大隊，今天上午到衛福部前抗議，除聲援台北醫院大火案中遭起訴的護理師外，也上演「墜落血汗的白衣天使」行動劇。

血汗醫護工會大隊並提出6項訴求，包括主治醫師應有工時規範、護病比單獨立法、護理師支援他科應有訓練計畫、醫療人員繼續教育課程應納入工時、訂定治療師勞動契約、補助員工健檢減少職災等。

中央社引述北市醫師職業工會代表廖偉翔表示，今年(2019年)9月起私立醫院住院醫師將納入勞基法保障，但公、私立醫院的主治醫師仍然不在保障範圍內，要求衛福部在主治醫師納入勞基法之前，能藉由其他法規給予工時等保障，避免醫師過勞。

台灣基層護理產業工會理事郭惠珍指出，護理人員不足與過勞是不爭的事實，即使醫護人員工會已陸續設立，但職場上護理師仍礙於院方壓力，不敢加入工會。

此外華視新聞報導，台北市環保局企業工會今集結在台北市政府前，喊出「補足人力」等3大訴求。他們高舉千手觀音看板，象徵人力不足忙不過來。

台北市環工理事長說，「我們不是千手觀音」，演出行動劇抗議過勞，醫護人員上午也聚集在衛福部前，提出2大方向，制度性保障醫護勞動權益，加強醫療機構管制與監督。

台北市環保局企業工會提出的3大訴求，包括補足人力，還有當公務車發生事故損壞，不該由隊員全額負擔修理費，最後一項則是把夜間執勤薪資納入平均工資。