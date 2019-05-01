雅加達珍重再見？印尼總統再拋遷都議題

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）遷都事關重大，一般國家非不得已不會輕言遷都，然而飽受汙染、人口爆炸、交通壅塞，甚至作為全球下沉速度最快的首都之一，位於爪哇島的印尼雅加達似乎再也不能逃避。

衛報報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo）4月30日在Instagram帳號上貼了一張雅加達高樓聳立、幅員遼闊的鳥瞰圖，語重心長地表示，此一印尼經濟與行政中心不知還能撐持多久？他提到，馬來西亞、巴西、南韓、哈薩克等國都能成功遷都，印尼何嘗不可？他並歡迎IG使用者對新首都計畫提供想法。

印尼城市計畫部長表示，遷都不能解決問題。他將雅加達與1960年代的東京相提並論，指當時東京也面臨了地層下陷、洪災、天災、人口過度增長等問題。當前要務應是想辦法解決問題，而非一走了之換個地方就成了。

據報導，爪哇島是全球人口最密集島嶼，也是該國權力中心。遷都部分原因也是為了平衡發展，帶動東部經濟成長。有一說指，婆羅洲南部屬地加里曼丹（Kalimantan）的帕朗卡拉亞（Palangkaraya）市，是遷都選擇之一，不過經濟學家認為，此地數十年來已受開礦、伐木等產業摧殘，毫不節制的開發，只會變成第二座怪獸城市。

口號、願景擺一邊，印尼人民需要的是明確完善的都市計畫，在政府採取打擊貪腐作為、解決土地徵收等問題之前，任何遷都倡議，恐怕都只是空中樓閣。