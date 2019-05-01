外來種入侵! 發現斑腿樹蛙請通報

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）4月到9月是外來種斑腿樹蛙的繁殖高峰期，民眾若發現斑腿樹蛙的蹤跡，可透過電話或臉書通報。

斑腿樹蛙的原生地在印度、中南半島、華南等區域，台灣於2006年首次在彰化及台中發現斑腿樹蛙，因繁殖力強，不斷排擠原生種布氏樹蛙的棲地，目前斑腿樹蛙族群已擴散至台灣北部地區。林務局表示，由於斑腿樹蛙有數量上的優勢，佔領布氏樹蛙的棲地之後會迅速消耗食物，迫使布氏樹蛙逐漸撤出原本的棲地。就算布氏樹蛙留在原棲地繁殖，新誕生的小樹蛙也沒有足夠的食物與生存空間。

台灣原生種布氏樹蛙 (圖／Wikimedia Commons)

苗栗縣政府農業處近日亦發布公告，說明4到9月是斑腿樹蛙的繁殖高峰期。斑腿樹蛙多在夜間活動，白天躲在樹上、灌木叢或排水管內。由於斑腿樹蛙在外觀上與台灣原生種布氏樹蛙頗為相似，為避免誤殺，民眾若懷疑自已發現斑腿樹蛙，請通報處理，切勿自行捕捉。

想要通報的民眾可撥打林務局通報專線0800-057-930，也可透由臉書社團「外來種斑腿樹蛙監測社團」通報斑腿樹蛙的出現地點。苗栗地區亦可通報縣府農業處自然生態保育科037-558216，或是苗栗縣自然生態學會037-2656674。