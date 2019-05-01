泰國洞穴足球隊奇蹟救援 將登Netflix

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）還記得去年夏天，泰國12名足球小受困洞穴逾兩週奇蹟獲救的故事嗎？這堪稱泰國史上最奇險的救援行動，當時即引發好萊塢高度興趣，如今Netflix宣布，將與去年賣座片《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）的製片公司合作，將這戲劇性事件搬上螢幕。

美聯社報導，泰國文化部3月時透露，將以迷你影集方式呈現這起轟動國際的事件，所有幸運生還者的家庭都將因此獲得300萬泰銖酬勞。網飛（Netflix）與製片公司SK Global Entertainment 30日宣布，已取得泰國相關單位授權拍攝，不過並未透露何時播映。

影集將由《瘋狂亞洲富豪》台裔導演朱浩偉（Jon M. Chu）與《模犯生》（Bad Genius）導演共同執導。相關收益的15%將捐贈救難慈善團體。

2018年6月23日，名為「野豬」（Wild Boar）的足球隊進入泰國北部清萊省睡美人洞（Tham Luang Nang Non）探險，成員包括12名11歲至16歲的足球隊員及一名25歲教練。

適逢當地雨季，大雨成災，一行人受困洞穴，天候因素加上洞穴結構錯綜複雜，泰國傾全國之力展開營救，包括英美等國的團隊也紛紛加入救援，卻屢因大雨受阻。過程奇險萬分，又得考量學生身心狀況、洞穴氧氣不足等因素，最後不得不對這些少年施打鎮定劑，讓海豹部隊將他們一個接著一個送出洞穴。這難度極高的營救行動，於7月10日劃下句點，但造成一名救難人員不幸殉職。