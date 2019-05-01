民進黨立委初選6連霸現任立委葉宜津落馬　將提選舉訴訟端正選風

（台灣英文新聞/政治組 報導）民進黨立委初選桃園市第2選區、台南市第1選區民調今(1)日揭曉，桃園現任立委陳賴素美不敵黨內對手黃世杰，6連霸的台南現任立委葉宜津輸給前市議員賴惠員；兩位現任立委雙雙落馬。

中央社報導，民進黨立委初選，這次共11個立委選區執行民調，在11個選區中，共有3位現任立委落馬，包括李俊俋、陳賴素美、葉宜津。

台南第1選區現任立委葉宜津尋求連任，面對前市議員賴惠員、前副市長顏純左、前農委會副主委李退之的挑戰，戰況相當激烈。

民進黨今公布民調結果，李退之7.84%、葉宜津22.4%、賴惠員30.65%、顏純左23.25%、無明確人選15.85%。結果由賴惠員勝出。

桃園第2選區則有現任立委陳賴素美與前市府顧問黃世杰競爭。

根據民進黨公布的資料，與國民黨對手吳志揚對比的民調結果，陳賴素美38.4457%、吳志揚是33.1468%；黃世杰38.8545%、吳志揚是32.9147%。

如果是黨內互比，民進黨民調結果，陳賴素美36.47%、黃世杰39.73%、無明確人選23.8%。黃世杰對比與互比民調都勝出。

台南市第1選區現任立委葉宜津不敵黨內對手落敗；中央社引述葉宜津說，她已經盡力了，這樣的結果只能面對。

葉宜津也說，提名涉嫌賄選或公然違規的候選人，民進黨在大選時，要如何面對選民的檢驗？由於初選適用公職人員選舉罷免法，她會正式提出訴訟，為端正選風奮戰到底。

民進黨布局2020立委選舉，根據規劃，4月22日至5月17日執行立委初選民調。

葉宜津質疑，乾淨的民進黨才是人民信任的民進黨，送米、送殺蟲劑及洗碗精，這不是賄選，什麼才是賄選？

參與民進黨黨內立委初選落敗的前農委會副主委李退之說，這次初選多個參選人涉及重大違規事項，包括參選人送米、參選人公布自己提出的民調結果等，但是未見黨中央有任何回應。民進黨對於創黨價值 「清廉、勤政、愛鄉土」理念的堅持在哪裡？對於違規事宜的處理態度又是如何？未來又如何取信於民、清廉執政？

4月25日中午，民進黨立委初選嘉義及宜蘭選區初選民調出爐，嘉義市現任立委李俊俋以28.14%，敗給市議員王美惠34.33％，成為民進黨11個初選民調選區，第1位初選未過關的現任立委。

《聯合》25日報導，民進黨總統初選蔡賴之爭喬不定，連帶影響立委初選，多位現任立委初選民調前，紛紛打出告急牌。這次初選落馬的李俊俋，就曾在臉書憂心忡忡地表示「這次初選，是有史以來民進黨最怪異的初選」，並指地方充斥各種對手的抹黑、流言。