日本進入令和 德仁即任日皇【影】

日本新日皇德仁今天以59歲又2個月的年齡即位，是從8世紀後半以來有紀錄出生年月日的日皇中第2高齡；德仁也是首位二次大戰後出生的日皇，日本正式進入令和年代。

德仁從今天凌晨零時起即位為第126代日皇，日本正式結束平成年代，進入令和年代。

日本讀賣新聞報導，德仁今天以59歲又2個月的年齡即位，是從8世紀後半以來，在有紀錄出生年月日的日皇中第2高齡。

編修歷代日皇與年號百科詞典的神戶女子大學名譽教授米田雄介說，這是從奈良時代的第49代光仁天皇（西元770年到781年在位）以來，除了幾位日皇外，所留下的出生年月日紀錄得知。

即位時最高齡的日皇是當時60歲又11個月的光仁天皇；第3名的是明仁即位時的55歲；第4名則是平安時代光孝天皇（西元884年到887年在位）的54歲。

明治年代以來，明治天皇14歲就即位，大正天皇32歲即位，昭和天皇也在25歲即位，都是以相對年輕的年齡就即位日皇。

另外，明仁以85歲年紀成為上皇，是最高齡上皇；第2高齡是光仁天皇的71歲；戰國時代的正親町天皇（西元1557年到1586年在位），以69歲排名第3。

再看在位時間長度，根據現今尚存具高度可信度的紀錄來看，明仁在位30年又3個月，應是從推古天皇以來第10長。

在位期間超過30年的10名日皇中，最長的是昭和天皇的62年；第2名是明治天皇的45年；光格天皇以在位37年名列第3。

新的年號令和，是從大化以來第248個年號，出處為日本現存最古老的詩歌集「萬葉集」，也是日本第一個取自日本古籍的年號。

日本時間5月1日上午10時30分，在皇居宮殿的「松之間」舉行「劍璽等承繼之儀」，由德仁繼承歷代日皇傳承下來的劍與曲玉。

「劍璽等承繼之儀」將遵循30年前從昭和換代到平成時的傳統，只有成年的男性皇族人士可以參加。

不過，由於皇族以外的行政、立法及司法3權首長及內閣官員等參加人士不限性別，所以首相安倍晉三內閣中唯一女性閣員、地方創生擔當大臣片山五月，預料將是日本憲政史上首次以女性身分參加這項儀式的人。

這場儀式估計約進行5分鐘。

在「劍璽等承繼之儀」結束後，上午11時10分在「松之間」舉行的「即位後朝見之儀」，是即位後的德仁與雅子首度跟代表國民的人士見面的儀式；屆時將有行政、立法及司法3權首長、地方公共團體代表等約300人參加。

德仁將在這場儀式上首度以日皇身分說話，安倍也會代表國民問候德仁。這場儀式預估進行約10分鐘。